Milan-Inter, 5mila euro per un biglietto Champions: mercimonio vergognoso

Milan-Inter verso la semifinale di Champions League

"Nel mondo del calcio non si possono aumentare i ricavi se non si hanno stadi adeguati". Così il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, esprime la sua convinzione riguardo l'estrema importanza di averi stadi di proprietà. "Potrei vendere dei biglietti dedicati alle aziende a 5 mila euro...". Aggiunge il manager rossonero: "Non vogliamo aumentare i prezzi popolari, ma solo ospitare aziende che possono spendere cifre astronomiche".

Sarebbe d'uopo ricordare al Presidente Scaroni, quali siano stati i prezzi applicati per la semifinale di Champions, nel vecchio, da lor signori, "odiato" San Siro (a partire da 69 euro - terzo anello - per gli abbonati che esercitano la prelazione).

Viene di conseguenza da esprimere il sentimento di repulsione di tanti veri tifosi. Tifosi storici che come il sottoscritto non ci siamo allontanati dal Calcio Vero, ma sono questi padroni della finanza che si sono allontanati dai Veri Tifosi, hanno adottato i clienti fidelizzati e hanno sterminato il Calcio sostituendolo con il nuovo entertaiment.

Un mercimonio che non possiede neppure una briciola di rispetto per la vera passione, la tradizione, la storia personale e collettiva di mezzo secolo di tifo e amore verso i colori e il blasone delle nostre squadre. La storia parlerà di voi quando fallirete con il vostro progetto mercificante, edonistico, e disvaloriale.