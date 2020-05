Milan, la lista dei desideri di Rangnick in caso di arrivo da allenatore

Il Milan che verrà ha sempre più il volto di Ralf Rangnick. Il probabile futuro allenatore-manager rossonero ha già stilato la sua lista dei desideri. Come scrive SportMediaset, saranno giocatori di fantasia e concretezza a centrocampo, come l'ungherese Szoboszlai del Salisburgo, e punte di movimento come Goetze del Borussia Dortmund. Per la difesa si punta su Upamecano del Lipsia, possibile per il centrocampo il nome di Mandragora dell'Udinese. Resta forte l'interesse per Jovic, serbo in forza al Real Madrid, e Dani Olmo, trequartista del Lipsia.

Ibrahimovic a lavoro a Milanello prima dello stop coronavirus

Rebus Ibrahimovic

Sempre da valutare il futuro rossonero di Zlatan Ibrahimovic, sia per quanto riguarda la voglia dello svedese di restare al Milan, sia per la volontà del nuovo allenatore di puntare ancora su un giocatore così totalizzante nel determinare la struttura offensiva di una squadra.