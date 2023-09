Milan-Newcastle dove vederla tv-streaming: Sky, Canale 5, Infinity o Prime Video?

Milan-Newcastle dove vederla

Il Milan cerca di mettersi alle spalle la manita incassata nel derby contro l'Inter tuffandosi nella prima sfida della nuova stagione di Champions League (gruppo F, con Psg e Borussia Dortmund). A San Siro arriva il Newcastle dell'ex Sandro Tonali (per il centrocampista problema muscolare che lo ha tenuto fuori nel weekend, ma cerca di recupera per il match con i rossoneri).

Se la squadra rossonera allenata da Stefano Pioli ha subito una dura sconfitta con l'Inter (dopo 3 vittorie consecutive in campionato contro Bologna, Torino e Roma), i Magpies hanno battuto il Brentford (gol di Calum Wilson) conquistando il secondo successo in Premier League (e 3 ko). Milan-Newcastle dove vederla in tv e streaming, guida veloce per seguire la partita di Champions League.

Milan-Newcastle dove vederla in tv e streaming

Milan-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv su Sky martedì 19 settembre alle 18,45 sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. La partita dei rossoneri si potrà vedere anche in streaming su Mediaset Infinity+, Sky Go e NOW.

Milan-Newcastle probabili formazioni

Il Milan recupera Tomori in difesa dopo l'assenza nel derby contro l'Inter di sabato (era squalificato per la doppia ammonizione di Roma che gli era costata il cartellino rosso): il centrale inglese dovrebbe affiancare Malik Thaw con Simon Kjaer che si accomoderà in panchina Kalulu è indisponibile per un problema muscolare). Stefano Pioli a grandi linee dovrebbe riproporre la squadra titolare che ha iniziato la stagione (centrocampo con Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders), l'unica novità potrebbe essere nel tridente con Chukwueze in leggero vantaggio su Pulisic nel ballottaggio al fianco di Giroud e Leao. Il Newcastle spera di recupera Tonali in mezzo al campo: davanti mister Howe punta su Almiron, il 23enne bomber svedese Isak e Gordon.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe