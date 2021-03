Anna Tatangelo nuovo amore? Gossip: "E' un cantante, si tratta di..."

Anna Tatangelo e Livio Cori: è amore? Gossip

Anna Tatangelo ha un nuovo amore? Si tratterebbe di Livio Cori, secondo quanto ha raccontato Santo Pirrotta a Uno Mattina. Stando a questo gossip l’ex compagna di Gigi D’Alessio avrebbe ritrovato la felicità accanto al 31enne rapper napoletano.

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori – ha spiegato Santo Pirrotta a Ogni Mattina -. Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!"

Non solo Anna Tatangelo. Pure Gigi D'Alessio ha un nuovo amore secondo Perrotta: "Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme dopo la loro storia d'amore iniziata nel 2006 e finita nel 2020 (i due hanno avuto anche un figlio), ma il loro rapporto è rimasto ottimo: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me […] Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”, ha raccontato la cantante di Sora qualche tempo fa al Corriere della Sera.

Livio Cori, chi è il nuovo amore di Anna Tatangelo?

Livio Cori è un rapper napoletano molto apprezzato. Originario dei Quartieri Spagnoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 all'età di 15 anni. Ha collaborato con numerosi cantanti, fra cui Jesa, Dj Uma, Ghemon e Luché. Non solo musica. E' anche attore e nel 2017 ha partecipato alla terza stagione della serie Gomorra, interpretando O’ Selfie (cantando anche la colonna sonora Surdat). Nel 2018 ha pubblicato l'EP chiamato Montecalvario con l'etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2019 esce Montecalvario (Core senza paura), il suo primo album in studio da cui sono stati estratti i due singoli in versione remix A casa mia con Samurai Jay e Adda passà con CoCo.