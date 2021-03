Ascolti tv: Scanzi e Travaglio sotto al 2%. Sabrina Ferilli batte Rai1 e poi..

Ascolti tv, Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli batte Mia e il Leone Bianco di Rai1

Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli vince gli ascolti tv in prime time di mercoledì 25 marzo 2021 con 3.814.000 spettatori pari al 16.1% di share che scelgono Canale 5. Battuta Rai1 che ha mandato in onda il film Mia e il Leone Bianco trovando il consenso di 3.630.000 spettatori e il 14.5% di share.

Ascolti tv, Rocco Schiavone 4 sul podio davanti a Chi l’ha Visto?

Rai2 si prende il terzo posto Rocco Schiavone 4 con 2.570.000 spettatori pari al 10.3% di share (2,7 milioni e 10,9% la scorsa settimana per la fiction con Marco Giallini). Giù dal podio Rai3 con Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli che ottiene 2.291.000 spettatori pari al 10% (sette giorni fa: 2.335.000 spettatori con il 10.3).

Ascolti tv, Italia’s got Talent finale col botto

TV8 festeggia con la finale di Italia’s got Talent 2021: il programma ha segnato successi di ascolti ogni settimana e la chiusura è ottima con 6.4% e 1.405.000 spettatori. Non solo, vanno aggiunti anche i 419mila spettatori con l’1.9% di share sintonizzati su Sky Uno per l'ultima puntata dello show presentato da Enrico Papi (e nel corso della stagione da Lodovica Comello: ha dovuto disertare la finale perché positiva al Covid) con i 4 super giudici: Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich.

Ascolti tv, Palombelli in calo. Scanzi e Travaglio crescono

Su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana è stato seguito 1.328.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli fa 671.000 spettatori con il 2.9% di share (in calo su mercoledì 17 marzo: 831.000 spettatori, 3.6%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 2.8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi con protagonisti Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio piace a 448.000 spettatori con l'1.7% (in crescita sulla scorsa settimana: 399.000 spettatori con l’1.5%).

Ascolti tv, Gruber al 7,8%. Amadeus vicino al 20%

Nell'access prime time Rai1 vince con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', visto da 5.503.000 telespettatori pari al 19,73% di share. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha ottenuti 4.587.000 e il 16,43%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.245.000 (4.6%) nella prima parte e 1.059.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber fa 2.164.000 spettatori (7.8%). Testa a testa tra Enrico Papi e Gabriele Corsi: Tv8 con Guess My Age – Indovina l’Età segna 574.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco viene scelto da 559.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv, Maurizio Costanzo Show parte bene, Nruno Vespa sotto al 9%

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta di Bruno Vespa viene scelto da 936.000 spettatori con l’8.6% di share. Su Canale 5 ottima partenza del Maurizio Costanzo Show con 1.213.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%. Tg3 Linea Notte segna l’8.5% con 728.000 spettatori.