Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi baci a Capri. Belen dimentica Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi baci. Belen dimentica Stefano De Martino

I baci fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri vengono pubblicati sul numero di Chi.

Belen e Gianmaria Antinolfi baci e weekend a Capri

Belen e Antinolfi ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all'“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia.

Belen e Gianmaria Antinolfi, le due cene a Milano

Tutto è partito poche settimane fa, quando Chi ha pubblicato le foto di due cene a Milano che hanno visto protagonisti Belen e Antinolfi, scortati dall’inseparabile amico di Belen, Mattia Ferrari, art director e nome emergente della moda che, ha fatto da “Cupido”: vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con Stefano De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche progetto insieme nel campo della moda. All'inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato (sempre Dago riporta la notizia di baci recenti fra Gianmaria e Dayane Mello). Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Belen e Gianmaria Antinolfi festa di compleanno a Napoli e weekend a Capri

Poi è arrivato l'invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri. Così è nata l’escalation di passione tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi che documentano le foto di Chi. Tutto è iniziato giovedì sera a Napoli, con una cena al ristorante l’Altro Coco Loco e il ritorno in hotel, l'Excelsior. Il venerdì sera la festa di compleanno di Gianmaria al circolo privato Rari Nantes, dove la coppia si è presentata agli amici del festeggiato. Ad un certo punto la showgirl e Antinolfi, accaldati, si sono appartati nel privè del locale, per rilassarsi un po’ prima del taglio della torta.

Il sabato Belen, Antinolfi, con Jeremais Rodriguez e Mattia Ferrari, si sono diretti verso Capri, dopo un aperitivo in yacht (nello stesso molo dove è ormeggiata la barca di De Martino). E, la sera tardi, Belen e Antinolfi si sono palesati all’Anema e Core da Guido e Gianluigi Lembo, dove sono rimasti a ballare fino all'alba e dove la loro intesa è parsa evidente a tutti i presenti.

La mattina seguente, e siamo a domenica, la coppia si è svegliata tardissimo, in villa, ha fatto un bagno in piscina e poi si è appartata in un angolo del giardino, lasciandosi andare ad una passione travolgente, che vi mostriamo in queste foto.

È presto per parlare di amore, di sicuro c’è molto trasporto e un forte interesse reciproco. Belen voleva reagire a un periodo difficile. «So di essere ingombrante, non sono la ragazza che ti dice sempre di sì, ma mi piace fare un passo indietro, lo faccio per amore», ha dichiarato a Chi. Antinolfi è partito con il piede giusto, vedremo se il loro sarà un ballo estivo o qualcosa di più duraturo.

Belen, 'Feliz'. Il post su Instagram

STEFANO DE MARTINO IN BARCA CON UN'ALTRA RODRIGUEZ, MARIANA

Weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez sul nuovo numero di Chi. La Rodriguez in questione non è Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Simone Susinna. I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social... Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore, tra l'altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi.