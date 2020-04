Bevande che rafforzano il sistema immunitario e fanno dimagrire: ecco quali

Cinque bevande che rinforzano il sistema immunitario e aiutano l’organismo a difendersi da infezioni e malattie. Infuso di zenzero, limone e miele, Succo di frutta mista, Succo arancione di zucca e carote, Succo di fragola e arancia, Infuso di rosmarino.

Ecco 5 bevande che rinforzano il sistema immunitario e aiutano l’organismo a difendersi da infezioni e malattie. Hanno anche effetti dimagranti.

Bevande naturali per rafforzare il sistema immunitario

Avere un sistema immunitario forte ed efficiente è indispensabile per difendere il proprio organismo da virus, batteri, funghi e parassiti di varia natura. Quando siamo deboli e non abbiamo abbastanza difese, il corpo è più esposto alle malattie, ad infezioni e ad un loro eventuale peggioramento.

Quando le difese immunitarie si abbassano vi sono alcuni campanelli d’allarme. Fra questi i più comuni sono debolezza, stanchezza, inappetenza, comparsa di Herpes sulle labbra.

È possibile rinforzare il sistema immunitario grazie ad alcuni rimedi naturali, buoni e salutari. Ecco 5 bevande da preparare in casa, che aiutano ad aumentare le difese.

Bevande fatte in casa per rafforzare il sistema immunitario: rimedi naturali a base di frutta

La natura offre alcuni rimedi naturali che consentono di alzare le difese immunitario rendendo l’organismo più forte. La frutta e la verdura hanno, come sempre, un ruolo chiave. Ecco quali alimenti preferire e come consumarli per ottenere benefici.

1.Infuso di zenzero, limone e miele

Il limone e lo zenzero hanno proprietà eccellenti per il nostro organismo. Oltre a purificarlo lo rinforzano e lo proteggono. Che cosa serve per preparare l’infuso:

una tazza d’acqua calda

un cucchiaio di succo di limone

mezzo cucchiaino di zenzero tritato

un cucchiaio di miele

un po’ di cannella a piacere

Come preparare l’infuso per aumentare le difese immunitarie:

far scaldare una tazza di acqua

aggiungere lo zenzero e la cannella e mescolare

aggiungere il succo di limone e il miele

lasciare in infusione per 5 minuti

2. Succo di frutta mista

Per rinforzare il sistema immunitario la frutta è un’arma molto potente. Mischiare diversi frutti consente di ottenere una bevanda gustosa e super benefica. Ecco come preparare un succo di frutta mista.

Ingredienti: 4 albicocche, qualche chicco d’uva, 120 grammi di ananas, 1 arancia, 1 melograno, mezzo bicchiere di ghiaccio tritato

Come preparare il succo di fritta mista

Lavare e sbucciate tutta la frutta (togliere noccioli e semini dove presenti)

Tagliare la frutta a pezzi e frullarla

Quando il composto è omogeneo aggiungere il ghiaccio

Mischiare e gustare quando è fresco

3. Succo arancione di zucca e carote

Per chi preferisce sapori più dolci, il succo di zucca e carota è l’ottimale. È ricco di vitamine e minerali. Ha un potente effetto antiossidante. Aiuta a rinforzare il sistema immunitario e previene l’invecchiamento. Ingredienti: 1 fetta di zucca, 1 carota grande.

Come preparare il succo di carota e zucca:

Lavare e sbucciare la zucca e la carota

tagliarle a pezzi

inserire i pezzi nella centrifuga

aggiungere un po’ d’acqua e bere

4. Succo di fragola e arancia

Per chi preferisce note dolci mischiate a sapori più forti, il succo di fragola e arancia è l’ideale. Ha un gusto buonissimo, è ricco di vitamina C e rinforza le difese immunitarie. Che cosa serve per preparalo: 2 arance e un po’ di fragole a piacere.

Come preparare il succo:

Spremere le arance

Tagliare le fragole a pezzi piccoli

Unire il succo d’arancia ai pezzi di fragola e frullare

Bere il frullato ottenuto

5. Infuso di rosmarino

Il rosmarino è ricco di vitamina C ed è molto utile per rinforzare il sistema immunitario. È sconsigliato a chi soffre di gastrite, epilessia o ipertensione. Per prepararlo servono una tazza d’acqua bollente e un cucchiaio di rosmarino essiccato. Come preparare l’infuso: