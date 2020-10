Celtic-Milan tv in chiaro, pay e streaming? EUROPA LEAGUE DOVE VEDERE IL MILAN

Il Milan torna ufficialmente in Europa League: Ibrahimovic e compagni (privi dell'infortunato Calhanoglu) sono in trasferta contro il Celtic Glasgow alle 21 che apre il girone dei rossoneri, capaci di passare i tre turni preliminari (dopo le vittorie contro Shamrock Rovers e Bodo Glimt, gli infiniti rigori del match col Rio Ave). Ecco una breve guida per seguire Celtic-Milan in tv e streaming.

CELTIC-MILAN TV IN CHIARO SU TV8

Celtic-Milan sarà trasmesso in diretta tv in chiaro. Una buona notizia per i tifosi rossoneri non abbonati alla pay tv. La sfida di Europa League sarà trasmessa su TV8 con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento di Fernando Orsi.

CELTIC-MILAN TV SKY

Celtic-Milan in tv andrà anche su Sky, per la precisione Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca sempre di Andrea Marinozzi e commento di Fernando Orsi. La sfida sarà poi nel menù di Diretta Gol con il commento di Paolo Ciarravano.

CELTIC-MILAN STREAMING

Celtic-Milan va in tv ma anche in streaming. La sfida sarà trasmessa su SkyGo per gli abbonati Sky e in chiaro sul sito di Tv8.

CELTIC-MILAN RADIO

Celtic-Milan sarà raccontata su Radio Rai1 dalle ore 21 con radiocronaca di Giuseppe Bisantis e commento tecnico di Sergio Brio.

CELTIC-MILAN FORMAZIONI

Tonali titolare nel Milan che affronta il Celtic (Pioli fa rifiatare Bennacer). Possibile esordio per il porotghese Diogo Dalot a destra. Calhanoglu infortunato (spazio a Brahim Diaz). Riposo per Leao e Saelemaekers.

Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli