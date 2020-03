Coronavirus, Carlo positivo e la Regina Elisabetta in isolamento. Il re è William. Royal Family news

William e Kate Middleton reggono la Corona con Carlo positivo al coronavirus (è in buona salute) e la Regina Elisabetta II e il principe Filippo in isolamento. La Royal Family ha un Re nei fatti. William si sta comportando da sovrano in queste settimane di emergenza e ha lanciato un messaggio ai cittadini del Regno per l’emergenza Covid-19 invitandoli a stare a casa. Lui e Kate Middleton sono andati a dare il loro sostegno a medici e infermieri che combattono il virus in prima linea: “Ci assicureremo che tutti ricevano l’aiuto necessario”. Il principe Harry e Meghan Markle intanto sono in Canada con il piccolo Archie e rispettano le norme della quarantena. Secondo il Daily Mail solo pochissime persone dello staff possono avere contatti con i Sussex, seguendo alla lettera un rigido protocollo di norme igieniche. Il principe Harry starebbe vivendo male questo momento. La fonte ha rivelato che il duca “è felice di stare con la sua famiglia ma si sente impotente, isolato in mezzo al nulla”.

Coronavirus: principe Carlo in "buona salute, sintomi lievi"

Il principe Carlo, figlio maggiore della regina Elisabetta II, è risultato positivo al test per il coronavirus.

Coronavirus: principe Carlo positivo, Camilla negativa. La regina Elisabetta sta bene

Il principe Carlo "ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto resta in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa", ha riferito a Sky News Clarence House mercoledì 26 marzo dopo aver dato notizia che Carlo, 71 anni, figlio maggiore della regina Elisabetta II ed erede al trono, è risultato positivo al test sul coronavirus. Camilla, la duchessa di Cornovaglia, seconda moglie di Carlo, principe di Galles, è risultata negativa al test sul coronavirus. Lo riferisce Clarence House, citata da Sky News, dopo aver dato notizia della psitività del principe. Carlo e Camilla sono ora in auto-isolamento nella residenza di Balmoral, in Scozia. La regina Elisabetta II sta bene. Lo assicura una portavoce di Buckingham Palace. "Sua Maestà la Regina è in buona salute", conferma la portavoce, ribadendo quanto già riferito dallo staff di Carlo secondo cui l'ultimo contatto diretto fra madre e figlio è stato «un breve incontro la mattina del 12 marzo» dopo una cerimonia d'investitura per la consegna di alcune onorificenze. Secondo Buckingham Palace, la sovrana - che ad aprile compirà 94 anni - "sta seguendo ogni consiglio adeguato" dei medici a tutela del "proprio benessere".

Royal Family, Meghan Markle sostituita da Eugenia di York. La rivincita della principessa

Eugenia di York prenderà il posto di Meghan Markle? Dopo anni vissuti all'ombra di William e Harry (e quindi di Kate Middleton e Meghan Markle), la principessa 30enne potrebbe prendersi la sua rivincita e guadagnarsi visibilità nella Royal Family. Secondo il tabloid britannico Express uno dei posti vacanti creati dall'uscita di scena dei Duchi di Sussex a Buckingham Palace potrebbe essere occupato proprio da lei. Eugenia di York non ha nessun incarico ufficiale all'interno della famiglia reale: è direttrice di una galleria d'arte a Londra e decima in linea di successione al trono. Lunga la lista dei nomi blasonati che la precedono: il principe Carlo, William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, Harry e il piccolo Archie, il principe Andrea e la figlia Beatrice. La princessa di York a corte viene chiamata per pochi eventi ufficiali di primo piano e ha una vita molto 'tranquilla'. Ora qualcosa potrebbe cambiare con l'uscita di scena di Harry e Meghan Markle (ufficiale dal primo aprile). Secondo il tabloid la popolarità di Eugenia di York è cresciuta dopo le nozze con l'imprenditore Jack Brooksbank, nel 2018. Ora la figlia di Sarah Ferguson aspetta una chiamata della Regina Elisabetta...





Il Coronavirus fa riflettere la Royal Family che... (CONTINUA)

Kate Middleton e William, la profezia di Diana e dell'astrologa di Lady D

L'astrologa di Diana, Debbie Frank, ha rivelato a Hello che i Duchi di Cambridge sono anime gemelle. “Si sentono a casa propria, stando insieme. Ma ci sono abbastanza differenze tra loro da renderli interessanti e numerosi valori condivisi da renderli duraturi”, ha detto di William e Kate Middleton. I loro segni zodiacali sono un mix perfetto. L’astrologa ha sottolineato che il segno solare di Kate è opposto a quello di William ed è positivo visto che gli opposti si attraggono. Il segno del Capricorno di Kate Middleton funge da “ancora per la sensibilità emotiva tipica del segno del Cancro di William”.