Coronavirus nuovo lockdown, gli italiani si preparano a una nuova quarantena

CORONAVIRUS NUOVO LOCKDOWN, 61% DEGLI INTERVISTATI RITIENE MOLTO PROBABILE IL RISCHIO DI DOVER TORNARE DI NUOVO A CHIUDERSI IN CASA

Un nuovo lockdown per il pandemia del coronvirus in Italia? Gli italiani lo temono. Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, alla domanda “Quanto ritiene probabile il rischio di dover tornare di nuovo a chiuderci in casa (lockdown)?” il 61% degli intervistati ritiene il rischio “molto” o “abbastanza” probabile, il 28% invece “poco” o “per nulla. L’11% preferisce non rispondere.

CORONAVIRUS RIAPERTURA, GOVERNO E REGIONI STANNO FACENDO ABBASTANZA PER TRACCIARE E ISOLARE I CONTAGI? PLATEA INTERVISTATI DIVISA

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, alla domanda: “Con la riapertura pensa che Governo e Regioni stiano facendo abbastanza per tracciare e isolare i contagi?” ha risposto “Sì” il 37% degli intervistati, “NO” un altro 37%. Il 26% preferisce non rispondere.