Diletta Leotta, Can Yaman parla per la prima volte del matrimonio. E svela che...

Diletta Leotta, Can Yaman parla delle nozze: "Il matrimonio? Io sono uno che..."

Can Yaman parla per la prima volta delle nozze con Diletta Leotta. I due si sposeranno? "Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa", dice a Vanity Fair. L'attore turco - che si sta preparando per Sandokan, la serie evento internazionale di Lux Vide -sull'amore tra lui e la conduttrice di Dazn sottolinea: "È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto". E sul suo rapporto con Diletta Leotta aggiunge: "Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme".

Daniele Scardina: "Con Diletta Leotta storia bellissima, storia vera"

Daniele Scardina parla della storia d'amore che ha vissuto con Diletta Leotta. Il pugile spiega a Verissimo: “Quella con lei è stata una storia bellissima, eravamo complici in tutto, eravamo veri. Era una storia vera, è stato un bel periodo. Ero innamorato, non ci sentiamo più però io le voglio bene e la rispetto tantissimo per la donna che è. Fidanzata? Spero che sia felice”, le parole di King Toretto alla trasmissione di Silvia Toffanin.

Diletta Leotta e Can Yaman in Sicilia: l'attore vede papà Leotta. I gossip

Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero in Sicilia (dopo che erano girate foto sui social della coppia in partenza da Fiumicino). Secondo gli ultimi gossip infatti la bella presentatrice di Dazn vuole presentare il nuovo fidanzato al papà. Un passo avanti che, se confermato, porterebbe la coppia più vicina verso quel matrimonio di cui si parlava nei giorni scorsi: ''Ci devo pensare', avrebbe risposto, stando ai gossip, la Leotta di fronte alla proposta. E forse dopo l'incontro a Catania tra Can Yaman e il papà di Diletta chissà che non arrivi l'annuncio ufficiale per un matrimonio ad agosto (così raccontavano le indiscrezioni). In settimana Diletta Leotta e Can Yaman erano stati al maneggio. La giornalista e soubrette aveva pubblicato nelle storie di Instagram un breve video di una lezione di equitazione al maneggio con Can Yaman e il suo cavallo Cassius. "Dai Cassius!", dice lei nel video. Diletta Leotta appare in sella al cavallo dell'attore, guidata da Can Yaman e da un'istruttrice che le dice: "Sei bravissima!"

Diletta Leotta prende il (primo) sole: la foto infiamma i fans

Diletta Leotta prende il primo sole dell'anno e posta la foto sui social per la felicità dei suoi fans. La conduttrice di Dazn è sorridente, mentre accoglie la primavera che sembra far capolino sull'Italia. Maglietta trasparente, pantaloni di pelle e stivale nero: inutile dire che è bellissima come sempre. E i fan approvano: oltre 400mila like in un giorno. "Bellissima come il sole", scrivo i follower a Diletta Leotta. Sempre più regina di Instagram e in queste ultime settimane anchhe protagonista sul fronte del gossip per il suo amore con il bellissimo attore turco Can Yaman. L'ultima grande domanda che attanaglia i fans è: si sposeranno o non si sposeranno?

Diletta Leotta e Can Yaman, nozze o non nozze? Anello, data del matrimonio, ma... Gossip

Can Yaman fa la sua proposta di nozze, ma Diletta Leotta dice no, o meglio, prende tempo secondo quanto riporta Santo Pirrotta nella sua rubrica Un Santo in Paradiso a Ogni Mattina su Tv8. Ci sarebbe tutto: la data (il 16 agosto), un anello (da oltre 40mila euro) e poi... Diletta Leotta si è detta felicissima. Ma avrebbe aggiunto un “Ci devo pensare”. Motivo? Stando a questo gossip i due “si conoscono da troppo poco tempo”. La love story tra la giornalista di Dazn e l'attore turco (da Daydreamer al futuro Sandokan che lo vedrà prendere l'eredità di Kabir Bedi) è iniziata a ottobre 2020. Can Yaman trascorre i weekend a casa di lei a Milano e secondo Chi la coppia avrebbe già preso casa a Roma, con Diletta Leotta pronta quindi a lasciare Milano. Però, forse, non è ancora il momento del matrimonio. O magari ci sarà un nuovo colpo di scena. Intanto va ricordato che a metà febbraio sui cieli di Roma era addirittura apparso un messaggio: «Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can». I social erano andati in fibrillazione, anche se per molti si era trattato di uno scherzo.

Diletta Leotta e Can Yaman le precedenti 'puntate'

Diletta Leotta e Can Yaman amore da favola. "C'era una volta..."

"C'era una volta..." scrive Diletta Leotta su Instagram. L'inizio delle fiabe che ascoltavamo da bambini e forse la didascalia che racconta un amore favoloso tra lei e Can Yaman? La giornalista di Dazn pubblica una foto con il bellissimo attore turco: Diletta Leotta e il principe azzurro nato a Istanbul (prossimo a vestire i panni di Sandokan nel remake by Ferzan Ozpetek: nel cast anche Luca Argentero nei panni di Yanez) accarrezzano un cavallo bianco. Nei giorni scorsi era stato Can Yaman a mettere una foto sulla sua pagina Instagram (vedi sotto).

Diletta Leotta e Can Yaman la foto postata dall'attore turco. "Coppia pericolosa"

Can Yaman pubblica una foto con Diletta Leotta. Dopo settimane di gossip, voci e indiscrezioni (innamorati o coppia di amici e di affari?) arriva il primo scatto insieme pubblicato dall'attore turco. La star di Daydreamer tagga la giornalista di Dazn che subito ricambia con un like (ne arrivano centinaia di migliaia da parte dei fans) e successivamente disattiva i commenti. Qualche settimana fa era stato tempestato di domande dalle sue fans su questa presunta relazione con Diletta Leotta. “Fatti miei. Punto”, aveva risposto aggiugendo un emoticon che invitava al silenzio.

"Coppia pericolosa" recita la didascalia. I due sembrano aver passato la giornata in un poligono di tiro: Diletta Leotta sorride e appoggia la testa sulla spalla di Can Yaman, che tiene in mano una pistola. Entrambi indossano le cuffie che permettono di attutire il rumore degli spari. Questa foto è la conferma della loro relazione? Il web l'ha presa così, ma non mancano i dubbi e cresce l'attesa per una dichiarazione ufficiale esplicita.