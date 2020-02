Fabrizio Corona: l'appello disperato su Instagram. VIDEO. FABRIZIO CORONA NEWS

Fabrizio Corona, appello disperato su Instagram

Fabrizio Corona spiazza i fan con un appello sul suo profilo Instagram. Il video diventa virale.

Fabrizio Corona lancia un appello su Instagram

“Parlo per la prima volta per difendere ciò che è giusto” ha esclamato l’ex agente dei vip in un video pubblicato su Instagram. L’appello ha per oggetto un tema di attualità molto forte. Fabrizio Corona chiede allo Stato di intervenire per liberare due detenuti. Si tratta di Patrick Zaky e Chico Forti che si trovano rispettivamente in Egitto e negli Stati Uniti.

Non solo. L’ex di Nina Moric chiede anche giustizia per il caso Regeni.

Fabrizio Corona: il video su Instagram

“PARLO PER LA PRIMA VOLTA PER DIFENDERE CIÒ CHE È GIUSTO” scrive Corona in commento al video. “CHE INTERVENGA LO STATO PER RIPORTARE ZAKI IN ITALIA.CHE INTERVENGA LO STATO PER RIPORTARE CHICO FORTI IN ITALIA.CHE INTERVENGA LO STATO PER DARE GIUSTIZIA AL CASO REGENI.SIAMO L’ITALIA È DOBBIAMO TROVARE DI NUOVO LA NOSTRA IDENTITÀ AL DI LÀ DEI SINGOLI PERSONALISMI”.

Fabrizio Corona è uscito dalla comunità

L’ex re dei paparazzi è uscito qualche giorno fa dalla comunità in cui era entrato per curare una patologia psichiatrica che in carcere non poteva “essere curata adeguatamente”, come aveva precisato il giudice del provvedimento. Finirà però di scontare la pena nel marzo del 2024.

Al momento alloggia presso un hotel nel centro di Milano, in attesa che venga sbloccata la nuova casa.

L’appello lanciato su Instagram ha colpito molti suoi fan. Se però da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è qualcuno che ha criticato.

“Dopo Valentina Nappi che dà lezioni di vita ci mancava Corona che parla di giustizia… Mi aspetto a breve Di Maio e Renzi che parlano di coerenza, poi ho visto tutto” si legge fra i commenti.