Ibrahimovic choc: infortunio in allenamento. Paura Milan, rischio lungo stop

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato in allenamento. L'attaccante del Milan si sottoporrà a degli esami per stabilire l'entità della problematica, ma la paura che serpeggia in casa rossonera è che Ibra rischia un lungo stop.

Nella partitella di allenamento Ibrahimovic avrebbe compiuto uno scatto per raggiungere un lancio lungo, sentendo un dolore al polpaccio (Zlatan si era già fermato a gennaio per problemi al polpaccio). Nella giornata di martedì si sottoporra' ad esami strumentali per valutare l'entita' dell'infortunio nella zona del polpaccio.

Il Milan spera non si tratti di un problema al tendine, ma solo muscolare. Lo svedese ha lasciato Milanello senza stampelle.