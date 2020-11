Il Collegio 5, classe in rivolta: la mossa del Preside. Anticipazioni

Il Collegio 5, classe in rivolta

Il Collegio 5 torna su Rai2 forte del successo negli ascolti tv (e di critica). Il seguitissimo docu-reality (realizzato con la collaborazione di Banijay Italia) è in onda martedì 10 novembre, alle 21.20 con il suo terzo appuntamento. La terza settimana al Collegio Regina Margherita si apre con un’assemblea straordinaria di tutto il personale scolastico: la classe è in piena rivolta.

Il Collegio 5, il Preside va a un convegno

Il Preside de il Collegio 5 vuole capire dai colleghi chi siano gli studenti più indisciplinati. Quattro gli indiziati all'Interno. Il subbuglio è generale, gli atti di ribellione sono all’ordine del giorno e i provvedimenti non tardano ad arrivare. Ristabilito l’ordine, il Preside comunica alla Classe 1992 che dovrà assentarsi per recarsi a un convegno. Sarà così la professoressa Petolicchio ad assumere il ruolo di Preside Vicaria della scuola riportando tra le mura domestiche alcune regole dell’ordinamento degli anni ‘60.

Il rigore delle abitudini del passato provoca nei collegiali una discreta sete di vendetta e l’insubordinazione dilaga, anche tra i più insospettabili. Durante le lezioni gli elementi di disturbo non sembrano placarsi, al punto da arrivare a infastidire una parte della classe e innescare inevitabilmente lo scontro tra gli stessi studenti. Che cosa architetterà la Preside Vicaria Petolicchio per ristabilire l’ordine tra i banchi?

IL COLLEGIO 5 NEWS

IL COLLEGIO 5 ASCOLTI TV VOLANO SU RAI2

Il Collegio 5 su Rai2 batte se stesso negli ascolti tv: 10,56% e 2.469.238 spettatori, con picchi di share prossimi al 16% (15,74% alle 23:53). E’ il miglior dato di sempre per una seconda puntata e supera “Le Iene” su Italia Uno (8,2%). Analizzando i dati più in profondità, la più forte evidenza che Il Collegio sa raggiungere è nell’audience giovane. Sono fenomenali i numeri sul pubblico under 15 anni: nella classe di età 11-14 anni con uno share complessivo del 44,6%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 43,8%, e arriva un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 39,1%. “Il Collegio” riesce, molto più di altri programmi, a trascinare il suo pubblico ben oltre il piccolo schermo: ottiene la certificazione best performance sui social, con 486.009 mila interazioni, quale programma più commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia).

IL COLLEGIO 5, NUOVO STUDENTE: SIMONE BETTIN

Al collegio viene ammesso un nuovo studente, Simone Bettin di San Miniato (PI) che si fa subito notare per il suo atteggiamento spavaldo e viene subito sottoposto al rituale del taglio di capelli;

IL COLLEGIO 5, ARRIVA IL BIDELLO ENZO MARCELLI Al Collegio 5 è arrivato il nuovo collaboratore scolastico, il bidello Enzo Marcelli, che si occuperà di distribuire il materiale didattico e le merende e sin da subito si dimostra di tutt’altra pasta rispetto ai sorveglianti. Infine fa il suo ingresso il nuovo professore di recitazione Patrizio Cigliano



IL COLLEGIO 5, IRA DEI PROFESSORI PER I COMPORTAMENTI DI BETTIN E CRIVELLINI

La vita collegiale continua, dopo il taglio dei capelli, i gesti d’intemperanza degli alunni continuano sia durante il giorno sia durante la notte: Bettin e Crivellini si rivelano gli elementi di maggior disturbo, ad ogni lezione il loro comportamento scatena l’ira dei professori, che sono costretti a ricorrere all’autorità del preside per ristabilire l’ordine.

IL COLLEGIO 5, PUNIZIONE PER SIMONE

IL COLLEGIO 5 NEWS PRIMA DELLA SECONDA PUNTATA

IL COLLEGIO 5, CHOC ESPULSIONI E TAGLIO CAPELLI

Secondo appuntamento con Il Collegio 5, martedì 3 novembre alle 21.20 su Rai2. Dopo lo choc per l’espulsione di Mishel Gashi e Luca La Polla, i 19 protagonisti si trovano a dover affrontare il tradizionale taglio dei capelli.

IL COLLEGIO 5, MERENDE E MATERIALE SCOLASTICO PER I COLLEGIALI

I collegiali comprendono così, giorno dopo giorno, che abituarsi alle rigide regole del Collegio, vivere nel 1992 senza cellulari, né prodotti di bellezza o alcun genere di comfort non è facile. In loro aiuto arriva un nuovo collaboratore scolastico che si occuperà anche di distribuire ai giovani studenti il materiale scolastico e le merende.

IL COLLEGIO 5, COLLEGIALI CANTANO RAGAZZO FORTUNATO DI JOVANOTTI

Intanto continuano le lezioni nel Collegio 5 e durante quella di musica i ragazzi hanno l’occasione di scoprire e di cantare una delle più celebri hit di Jovanotti “Ragazzo Fortunato”, dando vita ad uno dei momenti più gioiosi della settimana.

IL COLLEGIO 5: ALUNNI SCATENANO IRA DEI PROFESSORI

Le intemperanze degli alunni del Collegio 5 però non si placano, tanto da scatenare l’ira dei professori che, per riportare l’ordine, devono ricorrere all’autorità del Preside. Che misure prenderà il Preside davanti alle continue e persistenti infrazioni alle regole di questa classe 1992?

IL COLLEGIO 5 PRIMA PUNTATA NEWS

IL COLLEGIO 5, ASCOLTI TV: RAI2 VOLA

Il Collegio 5 vola negli ascolti tv della prima puntata: debutto record per il docu-reality di Rai2, che totalizza l’11,59% e 2.520.451 spettatori. E’ il miglior debutto di sempre e il miglior dato in share tra tutte le edizioni. Risultato che posiziona “Il Collegio” al terzo posto tra i programmi del martedi sera. Realizzato in collaborazione con Banijay Italia, “Il Collegio” è di fatto il programma leader del prime time sul pubblico under 15 anni: clamoroso l’exploit, infatti, nella classe di età 11-14 anni con uno share complessivo del 54,0%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 51,9%, e arriva un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 43,5%. “Il Collegio” conferma la propria capacità di attrazione nei confronti dei ragazzi e dei teenagers, proponendosi come programma più giovane di tutta l’offerta generalista. Un successo confermato anche sui social dove, con oltre 338 mila interazioni, è stato il programma più commentato della serata, primo nei TT Italia e terzo nel TT mondiale (fonte Nielsen Italia).

IL COLLEGIO 5, DOPPIA ELIMINAZIONE A SORPRESA. TAGLIO DI CAPELLI ANNI '90 PER GLI ALUNNI

Nella prima puntata del Collegio 5, doppia eliminazione a sorpresa: alunni in lacrime e taglio di capelli anni ’90. Mishel Gashi e Luca La Polla sono fuori dal Collegio - E’ trascorsa la prima settimana, i futuri collegiali hanno avuto modo di scoprire che quest’anno la selezione per conquistare la divisa ufficiale era ancora più rigorosa e hanno dovuto superare diverse prove di ammissione. Le ragazze sono state le prime a varcare i cancelli del Collegio e dopo i primi test Sofia Cerio, Giulia Matera, Ylenia Grambone e Aurora Morabito hanno ottenuto la divisa ufficiale, tutte le altre sono rimaste sotto osservazione ancora un po’. Tra i ragazzi a conquistare subito la divisa sono stati in cinque: Andrea Di Piero, Bonard Dago, Luca Zigliana, Alessandro Andreini e Rahul Teoli. Purtroppo ci sono state le prime delusioni e i primi addii, non tutti infatti riescono a superare l’esame orale e a sottostare alle rigide regole del Collegio così Mishel Gashi e Luca La Polla devono lasciare per sempre i compagni appena conosciuti.

IL COLLEGIO 5 SU RAI2: 21 ALUNNI NEL 1992



COLLEGIO 5 ALUNNI

Il Collegio torna. Da martedì 27 ottobre, alle ore 21.20 su Rai2, l’attesissimo docu-reality diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, proponendo un salto negli anni ’90. Dopo i successi di ascolti e di critica degli anni passati, i 21 ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione de “Il Collegio” - realizzata in collaborazione Banijay Italia - si trovano catapultati nel 1992. L’anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

Finiti i rampanti anni ’80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni ‘90 iniziano con grandi euforie, ma anche con la fine delle ideologie, che porta tra i giovani anche un grande senso di smarrimento. Il 1992 è l'anno del multiculturalismo, dell'apertura, del crossover, dei rave del grunge e dell'hip hop, dell'elezione di Clinton, della nascita di internet, dei primi cellulari e del primo sms. Ma è anche un anno drammatico per l'Italia, con i tragici attentati e l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini della scorta. È l'inizio di Mani Pulite, la serie di inchieste giornalistiche che sconvolgerà completamente gli equilibri della politica, con la prima vera affermazione della Lega Nord. La musica dell’epoca sarà la colonna sonora del programma e delle lezioni: il 1992 è l’anno dei Nirvana, di Losing My Religion dei R.E.M ma anche di Ragazzo fortunato di Jovanotti, degli 883 e di Fisico bestiale di Luca Carboni.

IL COLLEGIO 5, DA CAPRINO BERGAMASCO AD ANAGNI

La prima novità è la location: lasciato infatti il Collegio Celana di Caprino Bergamasco, i ragazzi scopriranno il Collegio Regina Margherita di Anagni, una struttura imponente, con corridoi pieni di storia, un grande giardino e tanti altri nuovi angoli da scoprire.

IL COLLEGIO 5, GIANCARLO MAGALLI NARRATORE

La voce di Giancarlo Magalli, che riprende il ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani studenti durante tutte le 8 puntate in programma.

IL COLLEGIO 5 CAST

Tra il cast tante conferme: dal super severo preside Paolo Bosisio alla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello di storia e geografia Luca Raina. Gradito ritorno anche per il professore d’inglese David Wayne Callahan e per quello di arte Alessandro Carnevale, mentre la professoressa Valentina Gottlied dall’aerobica degli anni ’80 passa di ruolo e sarà la nuova docente di educazione fisica, mentre il tenore Marco Chingari porterà il bel canto al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale. Non a caso, il 1992 è anche l’anno di Pavarotti & Friends.





Per la prima volta ci sarà spazio anche per la recitazione con il maestro Patrizio Cigliano. Durante la serie ci saranno anche avvicendamenti ed ospiti: Roberta Barbiero subentrerà per alcune lezioni di storia e geografia, Carlo Santagostino terrà una lezione di informatica, Carmelo Trainito farà ballare i ragazzi con la breakdance e la psicologa Roberta Sette introdurrà i collegiali all’educazione sessuale.

Ad aprire le porte del collegio e a dare il benvenuto i due sorveglianti: Lucia Gravante e la new entry Massimo Sabet. Grande novità dell’anno sarà la presenza del bidello, impersonato da Enzo Marcelli, che si occuperà di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Per tutti i protagonisti rimane invariata la necessità di adattarsi, di obbedire e seguire le indicazioni del preside, dei sorveglianti e del corpo docente. La severità, l’applicazione delle regole e della legalità sono, infatti, l’immancabile leitmotiv de “Il Collegio”. Senza cellulari, senza mamma e papà, ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere? L'obiettivo è superare l'esame di terza media del 1992.

Chi ci arriverà?

IL COLLEGIO 5 è stato girato durante l’emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n. 125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.

“Il Collegio 1992” è anche un libro disponibile dal 29 ottobre nelle librerie e negli store digitali. Il volume, edito da Rai Libri, svela i segreti dei protagonisti della quinta edizione del docu-reality di Rai2.