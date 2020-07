Ilary Blasi senza reggiseno dal parrucchiere. FOTO SPETTACOLARE

Ilary Blasi senza reggiseno dal parrucchiere, lo scatto sexy da far girare la testa. Dopo le foto delle vacanze in barca con il marito Francesco Totti, arriva un altro scatto social sexissimo che la ritrae senza maglietta né reggiseno di schiena dal parrucchiere.

Ilary Blasi in vacanza: fisico scolpito

ILARY BLASI sa bene come mandare in tilt i suoi fan. Durante la vacanza a Capri la moglie di Totti non ha deluso le aspettative dei suoi follower, sfoderando un fisico da urlo nelle foto in costume.

Ilary Blasi in costume, lato B da urlo

Décolleté perfetto e lato B da urlo, Ilary Blasi distesa al sole a rilassarsi o sotto un grande cappello ha regalato ai fan immagini che lasciano a bocca aperta.