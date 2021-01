Jennifer Lopez struccata, lezione agli haters. "Botox? No, questa è la mia faccia"

Jennifer Lopez dà una lezione agli haters che l'accusa di aver usato la chirurgia plastica e ritocchini per avere un viso così viso tonico e levigato, giovane e luminoso. La 51enne cantante di origine portoricana ha sottolineato il suo rifiuto a utilizzare la chirurgia: “Questa è solo la mia faccia! per la 500milionesima volta… non ho mai fatto Botox o iniezioni o interventi chirurgici. Non perdete tempo a cercare di abbattere gli altri, siate positivi”, le parole di J-Lo in risposta a un attacco di alcuni utenti sui social dopo la pubblicazione di un nuovo video in cui si è mostrata senza trucco.

“Provate la mia linea JLo Beauty – ha sottolinato Jennifer Lopez – e sentitevi belli nella vostra pelle. Ecco un altro dei miei segreti di bellezza: provate a passare il vostro tempo mostrando più gentilezza. Questo vi manterrà belli e giovani”.

Jennifer Lopez struccata: no botox, ecco il segreto della bellezza del suo viso

La ricetta di Jennifer Lopez è 'no botox' (ossia l’iniezione cosmetica contenente la tossina botulinica) e sì all'utilizzo delle creme (della sua linea) contenenti acido ialuronico, protezione solare, un sonno regolare, niente caffeina, zucchero e alcolici. "Non ho mai usato il Botox fino ad oggi ... non sono quella persona. Ho qualcosa contro le persone che lo fanno, semplicemente non è il mio genere. Preferisco un approccio naturale alla cura della pelle ... ma voglio che [i miei prodotti] funzionino", ha spiegato J-Lo nel corso di un'intervista.