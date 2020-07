Madonna: "Vaccino coronavirus? C'è ma lo nascondono". Censurata da Instagram

Madonna censurata da Instagram: la cantante aveva condiviso un video su una teoria della cospirazione del coronavirus ai suoi 15 milioni di follower. Secondo la Bbc, nel suo post la cantante americana ha affermato che sarebbe già stato trovato un vaccino per il Covid-19, ma è stato nascosto per "lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi". Nel filmato pubblicato da Madonna, la dottoressa Stella Immanuel dice di aver curato centinaia di pazienti affetti dal virus con l’idrossiclorochina. Instagram ha oscurato il video, aggiungendo una didascalia: "Informazioni false".

Madonna, fans la criticano per video su vaccino covid

La popolare piattaforma ha anche indirizzato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni contenute nel video condiviso dalla pop star, rilevando che non esiste ancora un vaccino contro il coronavirus. Il video è stato successivamente cancellato dalla pagina Instagram di Madonna, ma non prima che i fan la criticassero duramente per la sua decisione di condividere tale post.

Vaccino coronavirus, Annie Lennox vs Madonna

Tra loro c'era la pop star Annie Lennox, ex voce degli Eurythmics, che ha commentato: "Questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio", ha aggiunto la cantante.

Video postato da Madonna sul coronavirus dopo Trump Jr

Lo stesso video, già precedentemente rimosso e segnalato come disinformazione da Facebook e Twitter, era stato postato da Donald Trump Jr: il figlio del presidente americano, per questo motivo, era stato bloccato da Twitter per 12 ore.