MARTINA STELLA SEXY IN REGGISENO DI PIZZO NERO. Vip in quarantena, le foto

MARTINA STELLA SEXY IN REGGISENO DI PIZZO NERO

Martina Stella bella più che mai. L'attrice che i fan ricordano per L'Ultimo Bacio, tantissimi altri film di successo, serie tv e un'edizione di Ballando con le Stelle (in cui si è classificata terza), ha condiviso su Instagram alcune foto in reggiseno di pizzo e leggins attillatissimi neri (circondata da libri e dischi) in cui il suo sex appeal è più forte che mai. Per la felicità dei follower che mandano like e migliaia di commenti di approvazione. "Madre natura con te ha fatto un capolavoro", "Bella Martina, non solo fisicamente", tra i tanti messaggi che le arrivano. Martina Stella regala un pensiero positivo a corredo degli scatti: "Torneremo ad esser spensierati, a sorridere, a vivere la nostra vita in totale normalità ma più consapevoli dei nostri valori e della nostra forza. Oggi non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti lottando e cercando di esser sempre positivi". Martina Stella in questi giorni di quarantena mondiale sui social trasmette energia. Non solo foto e messaggi, ma tanta interattività con i fans, video tutorial con allenamenti casalinghi da fare con bottiglie d’acqua, sensuali balletti del buongiorno e i video di TikTok. Chapeu Martina.

Justine Mattera in lingerie sul letto

Justine Mattera sa essere sempre super sensuale. Anche in questi giorni di quarantena la soubrette ogni tanto posta foto che mandano in estasi i follower. Un esempio è lo scatto che la vede sdraiata sul letto in lingerie. E a corredo del post racconta la sua giornata, comunque piena di cose da fare e che vede la bella Justine in prima linea a combattere la pigrizia.



DILETTA LEOTTA, L'UOVO DI PASQUA E LA SCOLLATURA SEXY...

Diletta Leotta augura Buona Pasqua ai suoi follower e mostra l'uovo che le ha mandato la mamma. Molti fans però sono rimasti ipnotizatti dalla scollatura della sensuale giornalista e soubrette...

Elisabetta Canalis sexy e divina in quarantena: il seno sotto la camicia...

Classe, eleganza e sensualità: Elisabetta Canalis incanta il mondo del web con la foto in bianco e nero postata dalla sua casa di Los Angeles, dove sta trascorrendo la quarantena, in queste settimane di emergenza mondiale per il coronavirus. Eli si allena ogni giorno, fa pilates e yoga, cucina e gioca con la figlia. La soubrette ha una camicia slacciata che tiene con la mano perchè non si apra e sotto si intravede il seno. Uno scatto molto raffinato che esalta la sua femmilità e seduce i follower: pioggia di like e commenti per la bellissima Elisabetta Canalis.

Belen quarantena in bikini sul balcone. Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser 'orari da contadini'

Belen prende un po' di sole sul balcone. 'Io a Ibiza' scrive la Rodriguez nelle storie di Instagram, ma ovviamente è nella sua casa di Milano (con Stefano De Martino e Santiago) mentre regala foto e video della sua tintarella ai milioni di follower. Cecilia Rodriguez invece preferisce Copa Cabana come meta virtuale delle sue storie di Instagram. La sorella di Belen sogna anche lei sole e mare esotici, ma può consolarsi con il bel panorama che dà sulle vigne della tenuta di Ignazio Moser. L'amore è sempre a mille e la coppia sta passando questi giorni di quarantena in Trentino. “Sono quello che lavora di più perché papà mi fa fare il manovale, Cecilia - che sta trascorrendo la quarantena qui - ci aiuta con le faccende di casa. Insomma fa la massaia: lava, stira e a pranzo oggi ci prepara la carbonara. Ma lavoro anche io perché in casa non sto con le mani in mano”, ha raccontato Ignazio Moser ad Eleonora Daniele a Storie Italiane. “Abbiamo orari da contadini. Alle 12 c’è il pranzo e alle 19.30 la cena".

Bella Hadid quarantena con il microbikini

Bella Hadid sta passando la quarantena per l'emergenza coronavirus nel suo appartamento in California. Il clima è primaverile suggerisce alla top model (che a febbraio è stata a Milano e poi a Parigi per la Fashion Week, ultimi impegno ufficiale prima che tutto si fermasse) di prendere il sole sul terrazzo con un micro bikini che ipnotizza i follower della modella. "Lucky to get some Vitamin D", scrive la Hadid.

Emily Ratajkowski quarantena bollente: nuda dietro la tenda

Emily Ratajkowski come tutti è in quarantena per l'emergenza coronavirus. La modella però non ha smesso di aggiornare la sua pagina Instagram. In questi giorni ha postato una foto sua foto in cui appare completamente nuda. O meglio, la si intravede nuda.

Emily Ratajkowski nuda dietro la tenda. E la foto senza reggiseno...

La Ratajkowski è nella sua casa americana, nascosta da una tenda quasi trasparente. “Il sole che arrivava nelle nostre tende, prima di tutto, in un mattino della scorsa settimana”, scrive a corredo della foto. Post molto apprezzato dai fans che hanno messo like e commentato in modo molto positivo. Nei giorni scorsi Emily Ratajkowski aveva postato una foto senza reggiseno, con la mano a coprire il suo lato A... Eccola