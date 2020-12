Meteo Natale, irruzione polare e neve a bassa quota. Poi (tanto) freddo

Neve e freddo: le previsioni meteo reccontano che il Polo Nord fa un 'blitz' sull'Italia e dobbiamo aspettarci nevicate anche a bassa quota e gelo da Natale a Capodanno. Ma vediamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il tempo cambierà radicalmente dal giorno di Natale e fino a Capodanno. Proprio da venerdì 25 un’irruzione di aria artica invaderà l’Italia generando un vortice ciclonico che darà vita a un’intensa fase di maltempo che colpirà principalmente il Centro-Sud. Successivamente l’aria fredda dilagherà su gran parte d’Italia facendo crollare le temperature anche di 10-15°C rispetto a questi giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a giovedì (vigilia di Natale) le giornate saranno caratterizzate dalla presenza dell’anticiclone natalizio che non porterà il sole ovunque, infatti al Nord il cielo sarà spesso coperto e il clima uggioso con locali, ma diffuse nebbie in Pianura Padana. Si potranno verificare anche dei piovaschi sparsi, soprattutto nel giorno della Vigilia. Da Natale, come detto, le cose muteranno. Sin dalle prime ore del giorno cominceranno a soffiare venti freddi di Bora e poi di Grecale. Il tempo peggiorerà velocemente su Veneto ed Emilia Romagna e marcatamente su tutto il Centro, soprattutto su Marche e Abruzzo. Piogge battenti accompagnate dal vento freddo colpiranno Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e poi anche la Campania. Complice il calo delle temperature la neve tornerà a cadere a quote via via più basse e fino in collina su Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo o a quote addirittura prossime alla pianura. Santo Stefano sarà una giornata molto fredda su tutta Italia con il maltempo che si concentrerà al Sud. Ma non è finita. Dopo una domenica 27 gelida su molte regioni, da lunedì 28 una perturbazione atlantica potrebbe far nevicare in pianura al Nord.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 21. Al nord: locali nebbie e cielo coperto. Al centro: molti spazi soleggiati. Al sud: piogge su Sicilia ionica, più sole altrove.

Martedì 22. Al nord: cielo coperto con locali nebbie. Al centro: piovaschi in Toscana, più sole altrove. Al sud: localmente molto nuvoloso.

Mercoledì 23. Al nord: cielo coperto con locali nebbie, piogge sullo spezzino. Al centro: piogge sull’alta Toscana, coperto sul Lazio e sull’Umbria, più sole altrove. Al sud: piovaschi in Campania, più soleggiato altrove.

Vigilia con piogge sparse al Nord, Natale con intenso peggioramento al Centro e poi al Sud.

fonte www.ilmeteo.it