Meteo, neve e gelo: allarme Italia. Neve in pianura: la bufera di Natale (e a Capodanno...)

Neve, neve e ancora neve: non si parla d'altro in tema di previsioni meteo in questi giorni. Arriva o non arriva in Italia? E se sì, dobbiamo attenderci pioggia, freddo o nevicate anche in pianura? Non basta. Neve e gelo a Natale o a Capodanno? O magari tra Natale e Capodanno? Detto che i questi giorni scorsi si è parlato di Meteo Natale choc, irruzione gelida dalla Russia e neve copiona in pianura, andiamo a vedere le proiezioni delle previsioni meteo in vista del finale di 2020.

Meteo previsioni Capodanno. Freddo dalla Russia e tantissima neve in pianura

Qualcosa di importante bolle in pentola in vista dell'ultima parte del mese di dicembre. Si corrobora infatti l'ipotesi di un'irruzione di una massa d'aria molto fredda dalla Russia e poi l'arrivo di una depressione polare in grado di riportare la neve fino a quote di pianura. Scopriamo dunque cosa aspettarci, tracciando una tendenza sulla base dell'ultimo aggiornamento per la parte finale del 2020 e l'inizio del nuovo anno.

Nelle prossime settimane il comparto russo e parte della Penisola Scandinava subiranno un deciso raffreddamento con valori di parecchi gradi sotto lo zero termico: segno evidente che si sta formando il famigerato "Anticiclone Russo-Siberiano", o "Orso Russo". Si tratta di una massa d'aria gelida che secondo l'ultimo aggiornamento del modello americano GFS potrebbe scivolare dapprima verso l'Europa orientale e poi in direzione dell'Italia, dando così il via a un'ondata di gelo piuttosto intensa a partire dal 27/28 dicembre. Ecco quindi che sulle pianure del Nord dovrebbe formarsi il "cuscino padano", ovvero uno strato di aria molto fredda prossima al suolo con temperature ben sotto gli 0°C.

MANOVRA A TENAGLIA - Successivamente la nostra attenzione si concentra sul comparto Nord Atlantico dove potrebbe prendere vita una vasta depressione sospinta da correnti polari pronta a investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso instabile concluderebbe poi la sua corsa nel bacino del Mediterraneo tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano intorno al 31/12. Ecco quindi che si completerebbe una manovra a tenaglia con l'Italia stretta tra il gelo da una parte e l'ingresso perturbato dall'altra. Se ciò venisse confermato non è escluso che si possa formare una ciclo-genesi proprio tra il mar Ligure e il Tirreno in grado di provocare tante precipitazioni a partire dal Centro Nord. Attenzione perché viste le temperature molto fredde presenti in Italia, grazie anche al cuscino padano, potrebbe tornare la neve con fiocchi fin sulle pianure tra l'ultimo dell'anno ed i primi giorni del 2021.



fonte www.ilmeteo.it