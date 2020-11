MILAN-LILLE TV: dove vedere l'Europa League. SKY? TV8? STREAMING...

Milan-Lille, scocca l'ora della terza partita nel girone di Europa League per Ibrahimovic e compagni. La squadra di Stefano Pioli ha vinto le prime due sfide (3-1 sul campo del Celtic Glasgow e 3-0 a San Siro con lo Sparta Praga). Ecco una guida veloce per seguire Lille-Milan in tv e streaming.

MILAN-LILLE TV SU TV8

Milan-Lille in tv in chiaro? La partita andrà in onda su TV8 in diretta dalle 21. Telecronaca di Massimo Marianella e commento Fernando Orsi con Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini a bordocampo

MILAN-LILLE SKY

Milan-Lille andrà in tv anche su Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Con telecronaca sempre di Marianella-Orsi. Gli abbonati potranno seguire il Milan e le partite della serata anche con Diretta Gol. La serata dell'Europa League sarà coperta alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione. Con lui, Beppe Bergomi, Riccardo Trevisani e Matteo Marani. Su Sky Sport 24, pre partita anche alle ore 20 per i match in programma alle 21.

MILAN-LILLE STREAMING

Milan-Lille in streaming sarà visibile anche sul sito di TV8 (free), Sky Go e Now Tv. Sempre in diretta dalle 21.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.