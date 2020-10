Milan-Sparta Praga TV8 o Sky? Europa League, tv-streaming dove vedere il Milan

Milan-Sparta Praga TV8 o Sky? Europa League, tv e streaming dove vedere il Milan

Milan-Sparta Praga, secondo match del girone H di Europa League per i rossoneri dove la vittoria all'esordio sul campo del Celtic Glasgow (3-1), poi ci sarà il doppio confronto con il Lille. Nel girone proprio i francesi sono a 3 punti con i rossoneri. Si gioca alle 18,55 a San Siro. I precedenti sono 6: 2 volte in Coppa delle Coppe, 2 volte in Coppa UEFA e 2 volte in Champions League, con un bilancio positivo di 4 vittorie e 2 pareggi per il Diavolo. Ecco una guida veloce per seguire Milan-Sparta Praga in tv e streaming.

Milan-Sparta Praga in tv

Milan-Sparta Praga andrà in tv su Sky. Match in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La telecronaca del match sarà di Fabio Caressa con il commento Beppe Bergomi (bordocampo Beppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Federico Zancan).

Milan-Sparta Praga niente TV8

Milan-Sparta Praga non andà in tv in chiaro. Dopo la diretta di Celtic-Milan della settimana scorsa questa volta non tocca ai rossoneri essere trasmessi da TV8.

Milan-Sparta Praga streaming

Milan-Sparta Praga in streaming? Su SkyGo (per gli abbonati Sky) e su NowTv (per chi vuole acquistare anche solo il ticket della partita.

MILAN-SPARTA PRAGA PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Krejci; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.