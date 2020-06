Non é l'Arena, Giletti faccia a faccia con Renzi. E sul caso intercettazioni Csm.. Anticipazioni

Non è l'Arena, Giletti su riaperture e nuovi casi di coronavirus

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna domenica 7 giugno, alle 20.30 su LA7. A una settimana dalle riaperture Giletti farà il punto sulla Fase 3 per cercare di capire, tra nuovi casi e spettri di recidive, se e quando finirà il coronavirus. Ci sarà una seconda ondata in autunno? Gli esperti hanno posizioni divergenti, contraddicendosi reciprocamente. Ospiti: Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta e Gianfilippo Bancheri.

Non è l'Arena, Giletti faccia a faccia con Matteo Renzi

Per una riflessione sull’attualità politica ed economica, protagonista del faccia a faccia di Non è l'Arena con Massimo Giletti sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

NON E' L'ARENA, GILETTI SUL CASO DAP, INTERCETTAZIONI CSM: LE FERITE DELLA GIUSTIZIA

A Non è l'Arena l'inchiesta di Massimo Giletti su scarcerazioni di boss eccellenti, si tornerà sul caso dap e su Bonafede. E poi il sindaco di Napoli ed ex Pm De Magistris con le rivelazioni contro il Csm. Ospiti; Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Luigi De Magistris, Alessandro Sallusti e Sandra Amurri.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI: VIRUS-INCHIESTA CASAMONICA: COSA ACCADE NELLA CAPITALE DOPO LA SCARCERAZIONE DI DUE MEMBRI DEL CLAN?

Quali saranno i nuovi assetti criminali nella Capitale dopo la scarcerazione di due membri di spicco del clan Casamonica, in seguito all’emergenza coronavirus? Immagini e filmati a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Ospiti: Francesca Fagnani, Alfonso Sabella e Angelo Oliva.