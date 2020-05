Non é l'Arena, Giletti faccia a faccia con Salvini. Riaperture Regioni: è caos. LE ANTICIPAZIONI

Non é l'Arena, Giletti sulle riaperture delle Regioni

Non è l’Arena torna domenica 31 maggio, alle 20.30 su LA7, nuovo appuntamento: Massimo Giletti affronterà il difficile tema degli spostamenti tra Regioni alla luce della decisione di riaprire tutto dal 3 giugno. Ma il tasso di contagiosità del virus sarà fattore determinante per capire cosa si potrà fare nelle prossime settimane quando i cittadini andranno in giro per le vacanze. Sul piede di guerra alcune Regioni del Sud che minacciano misure di contenimento con controllo dello stato di salute di chi entra. Se ne parlerà con ospiti Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Christian Solinas.

Non é l'Arena, Giletti faccia a faccia con Matteo Salvini

Per una riflessione sull’attualità politica ed economica, protagonista del faccia a faccia di Non è l'Arena con Massimo Giletti sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Nel corso della puntata le telecamere di “Non è l’Arena” torneranno in Lombardia, nuovamente al centro delle polemiche. Mentre l’Italia si avvia alla riapertura scoppia un caso tra la Regione e il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, secondo cui i dati lombardi sarebbero stati "aggiustati" per evitare la chiusura. Si annunciano querele. Parteciperanno al dibattito in studio come ospiti Massimo Galli, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Nino Cartabellotta.

NON E' L'ARENA DI GILETTI SU SCARCERAZIONI, CASO DAP CON DI MATTEO CHE CONFERMA QUANTO DETTO. CHAT PALAMARA, CSM: BUFERA

Prosegue l’inchiesta di Massimo Giletti a Non è l'Arena sulle zone d’ombra che avvolgono il caso delle scarcerazioni dei boss dovute all’emergenza sanitaria, del Dap e quello delle intercettazioni dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara. Intanto in attesa di essere ascoltato in commissione nazionale antimafia, il pm Nino Di Matteo non indietreggia di un millimetro sul caso della nomina a capo del Dap offerta e poi ritirata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Anzi. Di Matteo rilancia e conferma tutto quello che aveva detto nella telefonata con Giletti nel corso di “Non è l’Arena”. E poi le rivelazioni choc del sindaco di Napoli ed ex Pm De Magistris contro il Csm. Una vera e propria bufera si abbatte sulla giustizia. Se ne parlerà con Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Alfonso Sabella, Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti.

NON E' L'ARENA DI MASSIMO GILETTI SULLA CRISI ECONOMICA POST CORONAVIRUS

La crisi sanitaria sta cedendo il passo a quella economica. Nei prossimi mesi la ripartenza del Paese è la priorità, un Paese rimasto fermo per troppo tempo. Come far ripartire un’economia ferma? Quale sarà la strategia migliore per affrontare i prossimi tempi dal punto di vista economico? Se ne discuterà con Alessandra Moretti, Sergio Rizzo, Carlo Cottarelli e Laura Giannoni.