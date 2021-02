Sondaggi: 2 partiti tornano a volare: colpo di scena Mentre Lega-Salvini...

SONDAGGI, M5S E FORZA ITALIA SU. BENE ANCHE IL PD

Come sta impattando la crisi di governo sui sondaggi? La Supermedia YouTrend per Agi svela che la Lega di Salvini e stabile e così pure Fratelli d'Italia. Chi cresce sono Pd, ma soprattutto M5S e Forza Italia. Andiamo ad analizzare tutti i trend dei partiti italiani.

SONDAGGI, LEGA E FRATELLI D'ITALIA STABILI. VOLANO M5S E FORZA ITALIA. PD SU

La Lega sarebbe stabile al 23,6% (+0,1%) in questi sondaggi (media fatta il 28 gennaio, confronto con due settimane fa), così come Fratelli d’Italia, che avrebbe il 16,3%. In crescita sarebbero invece il PD (+0,3%), che toccherebbe il 19,9%, e soprattutto Movimento 5 Stelle e Forza Italia, i quali, guadagnando rispettivamente 6 e 8 decimi di punto rispetto alla Supermedia di due settimane fa, ora avrebbero il 14,8% e l’8,2%: si tratta di un balzo in avanti non trascurabile per due partiti che, negli ultimi mesi, nei consensi erano in calo o in una fase di stagnazione. Tra il 3 e il 4% troviamo poi Azione, La Sinistra e Italia Viva; sotto il 2% +Europa e i Verdi.