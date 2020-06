SONDAGGI CHOC: LEGA DI SALVINI E PD DI ZINGARETTI CHE BOTTA. M5S E GIORGIA MELONI...

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI SCENDE

Lega di Matteo Salvini si mantiene in testa ma è al 24% e in discesa (-0,3%). Lo rivela il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Il Carroccio scende e il Pd?

SONDAGGI, PD GIU'. PARTITO DEMOCRATICO DI ZINGARETTI MALE

Peggio della Lega va al Partito Democratico di Nicola Zingaretti che perde lo 0,8% e scende al 20,4%. Il distacco tra il partito di Salvini e i Dem secondo questi sondaggi si accentua dunque.

SONDAGGI, M5S VOLA: MOVIMENTO 5 STELLE GUADAGNA SU FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI

M5S vola. Il Movimento 5 Stelle cresce al 18,0% con un guadagno di +1,3% rispetto alla precedente rilevazione dei sondaggi Ipsos. Segue FdI. Giorgia Meloni vede stabile Fratelli d'Italia con il 16,3% (+ 0,1%).

SONDAGGI, FORZA ITALIA STABILE. AZIONE DI CALENDA...

Forza Italia? Silvio Berlusconi viene rilevato al 7,2% (-0,2%). Tra le forze minori, secondo quanto riporta il Corsera, si registra un aumento di Azione di Calenda che passa dal 2,2% al 2,8% e di Sinistra italiana-Articolo1 che passa da 1,8% al 2,3%.

SONDAGGI, CENTRODESTRA E PARTITI GOVERNO CONTE

Nel complesso il sondaggi vede i tre partiti del centrodestra sono al 47,5% mentre le forze della maggioranza sono al 43,6%. In un mese si riduce il vantaggio delle forze dell’opposizione su quelle della maggioranza da 5,2% a 3,9%. Va sottolineata l’area grigia dell’astensione e dell’indecisione molto ampia al 43,7%, un dato elevatissimo corrispondente a circa 22 milioni di elettori.