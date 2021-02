Sondaggi, Draghi: numeri choc sul suo governo: che bocciatura. E Salvini...

Sondaggi, Draghi e il governo: parlano gli italiani

Mario Draghi piace agli italiani. La squadra del suo governo un po' meno. Lo rivela il sondaggio Ipsos del 15 febbraio 2021 (presentato su La7 a DiMartedì di Giovanni Floris). Andiamo a vedere i numeri.

Sondaggi, governo Draghi 'mi aspettavo di meglio'

Il sondaggio ha posto una domanda precisa agli italiani interpellati: rispetto alle sue aspettative iniziali, qual è la sua valutazione sulla squadra di governo presentata da Mario Draghi? Il 46% ha risposto "mi aspettavo di meglio". Insomma quasi uno su due non è rimasto entusiasta. Poi c'è un 35% che non è rimasto sorpreso ("Mi aspettavo più o meno una squadra come quella presentata"), mentre il 5% ha spiegato che si aspettava di peggio (il 14% non sa o non indica).

Sondaggi, Mario Draghi 'affidabile e competente'

Attenzione però, i sondaggi Ipsos indicano fiducia nel premier. Quale è stata la prima impressione che le ha fatto Draghi come Presidente del Consiglio? Per il 68% "una persona affidabile e competente", per il 25% "una persona fredda e distaccata", mentre il 7% non si è sbilanciato.

Sondaggi, Giuseppe Conte davanti a Salvini-Meloni

Al di là di Mario Draghi il sondaggio Ipsos ha chiesto di quale leader politico gli italiani si fidano maggiormente. Al primo posto l'ex premier Giuseppe Conte (23%) che stacca Matteo Salvini (13%) e Giorgia Meloni (12%). Ai piedi del podio Nicola Zingaretti (10%), mentre chiude la top-5 Silvio Berlusconi (6%) davanti a Matteo Renzi (2%). Il 34% non ha indicato nessuno di loro.