Sondaggi, due grandi partiti crollano. Numeri clamorosi: equilibri sconvolti

Sondaggi, Lega stabile. Salvini guadagna sul Pd (che va giù)

Lega di Matteo Salvini stabile nei sondaggi: il Carroccio resta il primo partito italiano con il 23,5% (anche se al minimo da 2 anni e mezzo). Chi scende è il Pd. Luca Zingaretti infatti vede il Partito Democratico perdere un punto e passare al 19,6%. Ora il distacco Lega-Dem è di quasi quattro punto. Lo dice la supermedia dei sondaggi di Youtrend che confronta i dati del 14 gennaio con quelli che avevano chiuso il 2020 (ultimi sondaggi del 24 dicembre). Nel concreto, i sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto sono stati realizzati dal 1 al 13 gennaio dagli istituti EMG, Euromedia, SWG e Tecnè.

Sondaggi, M5S e Partito Democratico ai minimi

Giù il Pd. E giù pure il Movimento 5 Stelle. I sondaggi in questione danno un calo di quasi un punto (0,9%) pure per il M5S. Ora Di Maio e Crimi vedono la loro 'squadra' passare al 14,2. Le due forza del governo Conte sono ai valori più bassi (da marzo 2020 per il Movimento 5 Stelle e da gennaio 2020 per il Partito Democratico).

Sondaggi, Fratelli d'Italia stacca M5S e accorcia su Pd

Vola Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni vede Fdi al 16,3% nei sondaggi: una lieve crescita (un decimo) che però significa il massimo da quando è nata (spiega Youtrend). Ora il vantaggio dal M5S è di oltre due punti. E il distacco dal Pd di Zingaretti sotto ai tre punti e mezzo. Il 2021 porterà al sorpasso di Fdi nei confronti dei Dem?

Sondaggi, Forza Italia stabile. Azione di Calenda vola. Bene Italia Viva di Matteo Renzi

Forza Italia è stabile: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono al 7,4%. Dietro cresce tanto Azione di Calenda (+0,7 punti) che vede quasi quota 4% (la media dei sondaggi la dà al 3,9%). Avanza Italia Viva (il partito di Matteo Renzi passa al 3,3% e guadagna due decimi) superando La Sinistra (stabile al 3,2%). Chiudono +Europa con il 2,1% (guadagna un decimo) e i Verdi al 2% (bene: +0,3%).

Sondaggi: Centrodestra oltre il 48%. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avanzano

Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia lanciano un centrodestra molto forte nei sondaggi: 48.2% per Salvini, Meloni e Berlusconi uniti. E soprattutto i sondaggi politici settimanali danno i partiti della maggioranza del governo Conte staccata di otto punti (40,3%).