La Lega di Matteo Salvini lascia mezzo punto nei sodaggi Swg per il TG di La7. Non va molto meglio al Partito Democratico: per il Pd di Zingaretti è -0,4%. Distacco Carroccio-Dem scende sotto la soglia del 3%. Sale Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni supera il 16& e allunga su M5S che resta sostanzialmente stabile (al 14,9%) ma vede salire il ritardo da Fdi sopra il punto. Giù Forza Italia (al 6% dal 6,2%). Bene La Sinistra e Italia Viva. Ecco le tabelle del sondaggio Swg.