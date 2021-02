Sondaggi, effetto Draghi? Dalla Lega a Pd, M5S, Fratelli d'Italia: ecco i numeri dei partiti

I sondaggi dei partiti con Draghi premier come cambiano? Dalla Lega di Salvini al Pd di Zingaretti, passando per M5S di Crimi/Di Maio e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni o Forza Italia, Azione, Italia Viva e... Vediamo se cambia qualcosa con il nuovo governo che sta per nascere.

Sondaggi, effetto Draghi sui partiti? No

La Supermedia AGI/YouTrend dei sondaggi di questa settimana non evidenzia un "effetto Draghi" sulle intenzioni di voto per i partiti e presenta un quadro con piccole variazioni frazionali. Lo sguardo d'insieme mostra una leggera flessione del Centrodestra, che cede lo 0,2%, a fronte di una stabilita' dell'ormai ex maggioranza di governo, che resta, largamente distanziata, al 41,2%.

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini davanti a Pd, Fratelli d'Italia, M5S e Forza Italia

La Lega si conferma primo partito nei sondaggi con 23,4% pur se in leggero calo (-0,2%), seguita da un Pd al 20% con un modesto incremento ((+0,1%), e da FdI, al terzo posto con il 16,4% e una piccola crescita (+0,1%). Invariati i consensi per M5s al 14,8% mentre accusa un arretramento Forza Italia che si posiziona al 7,9% (-0,3%). Piu' indietro si collocano Azione al 3,5% (-0,1%), La Sinistra al 3,4% (=), Italia Viva al 3,1% (-0,2%), +Europa all'1,8%(-0,1%), i Verdi all'1,7% (+0,1%). Rispetto alle coalizioni che si presentarono alle elezioni politiche del 2018, il Centrodestra e' al 48,8% (-0,2%), il Centrosinistra al 28,4% (-0,1%), M5s al 14,8% (=), LeU al 3,4% (=), le altri liste complessivamente raccolgono il 4,6% (+0,3%).