Sondaggi, Fratelli d'Italia sempre più boom. Due grandi partiti calano

Sondaggi, Fratelli d'Italia boom: Giorgia Meloni oltre il 17,5%

Fratelli d'Italia continua ad avanzare nei sondaggi: altri due decimi di punto che significano superare quota 17,5% per il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 17,6%. Fdi, all'opposizione del governo Draghi, vede sempre più vicino il Pd.

Sondaggi, Pd scende: Fdi si avvicina al Partito Democratico

I Dem di Zingaretti infatti lasciano lo 0,3% questa settimana secondo il sondaggio Tecnè e scendono al 19%. In sette giorni (confronto 26 con 19 febbraio 2021) dunque Fratelli d'Italia ha preso mezzo punto al Partito Democratico e ora ha un distacco inferiore al punto e mezzo.

Sondaggi, Lega di Salvini in lieve flessione

Lega di Matteo Salvini in discesa, ma comunque ampiamente primo partito italiano secondo i sondaggi con il 23,6% (era al 23,8%). Il vantaggio sul Pd resta sopra i quattro punti e mezzo, mentre Giorgia Meloni accorcia sul Carroccio ma ha un 6% di ritardo.

Sondaggi, M5S al 13,2% Forza Italia stabile. Azione di Calenda...

Tra gli altri partiti poche novità. M5S abbastanza stabile al 13,2% (il Movimento di Crimi e Di Maio era al 13,3% la settimana precedente), Forza Italia in questo sondaggio resta in doppia cifra (10,6% per Silvio Berlusconi). Azione di Calenda e La Sinistra avanzano di uno 0,1% ( rispettivamente 3,4% e 3,2%), mentre Italia Viva scende al 2,7% nei sondaggi Tecnè (il partito di Matteo Renzi era al 2,8%). +Europa al 2,1% e i Verdi all’1,6%. Passa dal 45% al 44,2% la quota di astenuti e incerti.

