Sondaggi, Giuseppe Conte miglior premier degli ultimi 25 anni. Berlusconi il peggiore

Sondaggi, Giuseppe Conte è il miglior premier italiano degli ultimi 25 anni

Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio più amato degli ultimi 25 anni (cioè da quando è iniziata la Seconda Repubblica nel 1994). Lo dice l’ultimo sondaggio dell’istituto Demos per La Repubblica: il 30 per cento degli italiani promuove l’operato del premier durante la pandemia e nelle trattative portate con Bruxelles per strappare un accordo favorevole all’Italia sul piano di aiuti per la crisi.

Sondaggi, Silvio Berlusconi dietro a Giuseppe Conte come miglior premier

Silvio Berlusconi è il secondo e allo stesso tempo il peggiore. Gli italiani sono divisi su di lui secondo il sondaggio Demos. Il leader di Forza Italia infatti è dietro a Giuseppe Conte con il 25 per cento dei consensi degli intervistati, il 29 per cento lo considera il peggior premier della storia recente.

Sondaggi, Prodi segue Giuseppe Conte e Berlusconi

Questi sondaggi vedono Romano Prodi sul podio dietro a Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi. Ma è staccatissimo con il 10 per cento delle preferenze. Seguono Paolo Gentiloni (6 per cento), poi Enrico Letta e Mario Monti, entrambi al 4 per cento. L’ex leader del Partito democratico Matteo Renzi è al 3 per cento delle preferenze così come Giuliano Amato (3 per cento) e Massimo D’Alema. Quindi Lamberto Dini (2).

Sondaggi, Berlusconi davanti a Prodi come peggior premier

“Chi è stato il presidente del Consiglio peggiore?”: il sondaggio Demos dietro a Silvio Berlusconi vede Mario Monti, con il 18 per cento di voti contrari e poi Matteo Renzi con il 15 per cento. Al quarto posto Romano Prodi (12 per cento) e in quinta posizione lo stesso Giuseppe Conte. L’attuale capo del governo Pd-M5S non piace al 4 per cento degli italiani. Chiudono Massimo D’Alema (3 per cento), Giuliano Amato e Lamberto Dini (entrambi al 2), poi Paolo Gentiloni ed Enrico Letta con l’1% dei voti negativi.