Sondaggi, Giuseppe Conte vola: insidia Mario Draghi e M5S accelera ancora

Sondaggi, Giuseppe Conte vicino a Mario Draghi

Giuseppe Conte va in scia a Mario Draghi nei sondaggi politici. Se l'attuale presidente del consiglio è il politico più apprezzato con il 69%, l'ex premier lo segue a stretto contatto con il 67%. Lo rivela un sondaggio realizzato da Demos per 'La Repubblica'.

Sondaggi, M5S e l'effetto Conte. Pd crolla. Lega di Salvini primo partito

Non solo. L'effetto Conte si vede ancor più con i numeri del Movimento 5 Stelle che si piazza al secondo posto tra i partiti italiani (sempre secondo le rilevazioni Demos). La Lega di Matteo Salvini comanda con il 22,3%, poi M5S con il 18,8% (in crescita di oltre tre punti). Più staccato il Pd, che si appresta ad avere Enrico Letta come nuovo segretario (dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti) e subisce un crollo trovando il 17,2% dei consensi virtuali e perdendo il 3,7 punti.

Sondaggi, Fratelli d'Italia a un passo dal Partito Democratico

Bene Fratelli d'Italia che non subisce scossoni e naviga stabile al 17%: Giorgia Meloni mette dunque nel mirino il Partito Democratico per un possibile sorpasso stando a questi sondaggi. Forza Italia riesce a superare di poco l’8%.