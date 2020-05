Sondaggi, Lega allunga sul Pd. Giorgia Meloni avanza forte... I dati

Sondaggi, Lega di Salvini allunga sul Pd di Zingaretti

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito di maggioranza relativa con il 24.6%. Lo spiega il sondaggio dell'Osservatorio politico Ixé, commissionato dalla trasmissione televesiva di Rai 3, Carta Bianca. Rispetto alla settimana precedente il Carroccio rimane praticamente stabile. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti invece è al 21.6%, in calo dello 0.4%.

SONDAGGI, Giorgia Meloni vola con Fratelli d'Italia. Forza Italia e Italia Viva...

Il sondaggio Ixe' vede il Movimento Cinque Stelle in crescita dal 16,9% al 17,2%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sale al 14,7% (mezzo punto in più: Fdi era al 14,2%), mentre Forza Italia e' al 7,2%. Italia Viva viene data al 2,1%, Azione all'1,8%; +Europa all'1,6% mentre la Sinistra al 2,5%.

SONDAGGI, CONTE DAVANTI A GIORGIA MELONI E SALVINI

Fiducia nei leader politici, i dati del sondaggio Ixe' vedono il 59% degli intervistati che dà fiducia nel premier Giuseppe Conte, segue Giorgia Meloni al 34% e Matteo Salvini al 29%. Il segretario del Pd Zingaretti e' a pari merito con Luigi Di Maio, entrambi al 27%. Silvio Berlusconi e' al 21% dei consensi mentre Matteo Renzi al 10%.

Nota Metodologica: Soggetto realizzatore: istituto ixe' srl Soggetto acquirente: rai - cartabianca Metodologia: indagine quantitativa campionaria Metodo di raccolta dati: telefono fisso (CATI), MOBILE (CAMI) E Via web (cawi) Universo: popolazione italiana maggiorenne Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%) Periodo di rilevazione: dal 18 al 19 maggio 2020.