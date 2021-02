Sondaggi, Lega torna a volare. Clamoroso: un partito accelera e due frenano

Sondaggi, Lega e Italia Viva crescono. Fdl (lieve) flessione

Lega di Salvini e Italia viva di Matteo Renzi si rafforzano nei sondaggi. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in leggera flessione, stabili il Pd di Nicola Zingaretti e le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra: è quanto emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi Youtrend per Agi, importante perché rappresenta il punto di arrivo (fine del Governo Conte II) e allo stesso tempo il punto di partenza (il nascente Governo Draghi). Sono i numeri "benchmark" su cui si baseranno i partiti per misurare l'impatto delle loro scelte relative al prossimo esecutivo.

La Lega si rafforza in prima posizione (+0,4) con il 23,5%, il Pd è secondo con il 20%. Da segnalare il calo, per la prima volta da molti mesi a questa parte, di FdI (anche se la perdita è molto contenuta: -0,2%). Scende con lo stesso trend di Fratelli d'Italia anche il M5S. Sostanzialmente stabili tutti gli altri partiti. C'è anche da rilevare che Italia Viva non sembra aver perso consensi nei giorni in cui la crisi di governo è precipitata, anzi ne guadagna leggermente (+0,3%).

Lega 23,5 (+0,4)

PD 20,0 (-0,1)

FDI 16,1 (-0,2)

M5S 14,8 (-0,2)

Forza Italia 7,9 (-0,1)

Azione 3,6 (+0,1)

La Sinistra 3,4 (+0,2)

Italia Viva 3,3 (+0,3)

+Europa 1,8 (-0,2)

Verdi 1,8 (+0,1)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO (ex)

Maggioranza di governo 41,5 (+0,1)

Opposizione di centrodestra 48,5 (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI POL18

Centrodestra 48,5 (=)

Centrosinistra 28,7 (=)

M5S 14,8 (-0,2) LeU 3,4 (+0,2) Altri 4,6 (=)