Sondaggi, Lega di Salvini allunga sul Pd. Male M5S. Meloni e Berlusconi...

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI SALE

Il trend della Lega di Salvini è in crescita nei sondaggi. Secondo i dati Quorum presentati domenica 5 dicembre a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata su Rai3, il Carroccio guadagna mezzo punto in una settimana e torna al 23,5%. Un trend che certifica anche un leggero allungo sul Pd.

SONDAGGI, PD CRESCE MA PERDE DALLA LEGA

Il Partito Democratito di Nicola Zingaretti cresce nei sondaggi, ma meno della Lega: +0,3% e ora il Pd è al 20,7% stando a queste rilevazioni. Significa che il distacco da Salvini si avvicina ai 3 punti (2,8).

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA STABILE. MALE M5S

Fratelli d'Italia è stabile: il partito di Giorgia Meloni aggiunge un decimo a sondaggi solidi da settimane e tocca il 16%. Chi scende è l'M55S. Questa settimana perde lo 0,3% e passa sotto quota 15% (al 14,9%). Il distacco del Movimento 5 Stelle da Fdi dunque ora è superiore al punto (1,1).

SONDAGGI, FORZA ITALIA E BERLUSCONI SEMPRE PIU' IN ALTO

Forza Italia continua a salire nei sondaggi. Il partito di Silvio Berlusconi passa al 7,4% (da 7,1%), segno che la linea politica degli azzurri nelle ultime settimane ha convinto gli elettori.

SONDAGGI, AZIONE DI CALENDA AGGANCIA LA SINISTRA. ITALIA VIVA IN SCIA

Scende la Sinistra che passa al 3,2% (da 3,4%) e questi sondaggi dicono che viene agganciata da Azione di Calenda (stabile), con Italia Viva in scia (al 3,1%, era 3,2% la settimana precedente). Chiudono +Europa (che arretrano al 2% lasciando lo 0,4%), davanti ai Verdi (1,7% da 1,6%). Crescono gli indecisi che toccano quota 38,7% (era il 38%).