SONDAGGI, LEGA DI SALVINI CONTINUA A SCENDERE. E UN PARTITO RISALE TANTO... I dati

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI SCENDE AL 28,5%

La Lega di Matteo Salvini in calo: perde quasi un punto percentuale in due settimane secondo la supermedia dei sondaggi politici, elaborata il 16 aprile 2020 da YouTrend per Agi. Il Carroccio avrebbe il 28,5% dei consensi contro il 29,4% del 2 aprile 2020.

SONDAGGI, PD DI ZINGARETTI STABILE: IL DISTACCO CON LA LEGA DI SALVINI

Il Pd accorcia le distanze nei confronti della Lega... restando fermo. Infatti il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti secondo la supermedia dei sondaggi di Youtrend è fermo alla ercentuale di due settimane fa sia: 21,1%. Tra i Dem e il Carroccio la distanza sarebbe di poco più di 7 punti.

SONDAGGI, M5S SOPRA AL 15%. SALE FRATELLI D'ITALIA

Il podio virtuale è del Movimento 5 Stelle che nelle ultime settimane è tornato a salire e recupererebbe 3 decimi di punto tornando sopra la soglia del 15%: per la preciso M5S si colloca al 15,1% secondo questi sondaggi. Attenzione però a Fratelli d'Italia che cresce ancora di più: il partito di Giorgia Meloni avrebbe guadagnato 4 decimi rispetto a due settimane fa e si porterebbe così al 13,5%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA, ITALIA VIVA E... I NUMERI DEGLI ALTRI PARTITI

Tra gli altri partiti la supermedia dei sondaggi di Youtrend segnala Forza Italia sostanzialmente stabile (-0,1%): il partito di Silvio Berlusconi al 6,3%, così come Italia Viva di Matteo Renzi (3,3%), +Europa (1,7%) e Azione (1,7%). Trend positivo per La Sinistra (+0,4%) e i Verdi (+0,2%), che avrebbero ora rispettivamente 3,1 e 2 punti percentuali.

SONDAGGI, CENTRODESTRA E MAGGIORANZA GOVERNO CONTE

Il centrodestra malgrado il calo della Lega resta forte e sommando le liste, la supermedia dei sondaggi lo colloca al 49,3%, percentuale sostanzialmente in linea con quella delle elezioni europee del maggio 2019. Le liste che il 4 marzo 2018 componevano la coalizione di centrosinistra avrebbero ora il 27,7%, circa due punti percentuali in più sempre rispetto al voto europeo dello scorso maggio. Le forze che compongono la maggioranza del Governo Conte hanno 42,5% dei consensi (quasi 7 punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 2 al 15 aprile dagli istituti EMG, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 16 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.