Sondaggi, Lega di Salvini e Forza Italia avanzano. Centrodestra affonda la maggioranza

Sondaggi, Lega di Salvini avanza e allunga sil Pd di Nicola Zingaretti

La Lega di Matteo Salvini è in crescita nei sondaggi. La supermedia Youtrend per l'Agi del 3 dicembre certifica un +0,3% significativo: il partito di Salvini torna al 24%, e ora ha 3,6 punti di vantaggio sul Pd. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti è immobile al 20,4%. Nelle rilevazioni settimanali vengono presi in considerazione i dati di EMG, Ipsos, Ixè, Quorum, SWG, Tecnè.

Sondaggi, Fratelli d'Italia e M5S stabili

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta saldamente poco sopra il 16% nei sondaggi (16,1% contro il 16,2% di quindici giorni prima). Stabile anche il Movimento 5 Stelle invariato al 15%. Dunque stando alla media dei sondaggi tra Fdi e M5S il distacco rimane attorno al punto.

Sondaggi, Forza Italia cresce: Berlusconi vicino al 7,5%

Forza Italia è in chiara crescita. Il partito di Silvio Berlusconi guadagna mezzo punto in due settimane e quassi vede il 7,5%: ora FI infatti è al 7%,3. In poco più di un mese il guadagno degli azzurri fotografato dalla Supermedia è di un punto esatto, a dimostrazione che paga la linea politica di queste settimane.

Sondaggi, Sinistra giù. Italia Viva e Azione stabili

Dietro è stabile Italia Viva di Matteo Renzi (3,2% contro 3,3%) e Azione di Calenda (al 3,2%), mentre secondo quanto riportano i sondaggi di Youtrend il terzo dato rilevante è il calo dello 0,3% della Sinistra, raggruppamento parlamentare (comprendente al suo interno due anime, quella di Sinistra Italiana di Fratoianni e quella di Articolo 1-MDP di Bersani) a cui fa capo il ministro della Salute Roberto Speranza.

Sondaggi: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia allungano sulla maggioranza

Cresce il distacco tra l’area di centrodestra all’opposizione (Lega-FDI-Forza Italia più l’1% del partito di Toti) e quella giallo-rossa di maggioranza (PD-M5S-IV-sinistra) che ora ammonta a quasi 7 punti percentuali.