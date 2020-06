Sondaggi, Lega di Salvini e Fratelli d'Italia: numeri sorprendenti. Sondaggi politici news

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI TORNA A SALIRE - SONDAGGI POLITICI NEWS

Lega torna a salire. Il partito guidato da Matteo Salvini, lo dice la media dei sondaggi di OpenMedia realizzata dalla redazione di Open, che esaminano i sondaggi politici degli istituti Ipsos, Emg, Ixè, Ipsos, Tecnè (due), Index Research, Euromedia Research e Swg. Il riferimento temporale dei sondaggi è sulla settimana dal 31/5 al 06/06/2020. La Lega di Salvini sale dello 0,6% e si posizione al 26,2% (min. 24,2% per Ipsos, max 27,5% per Winpoll).

SONDAGGI, PD DI ZINGARETTI SOTTO AL 21% - SONDAGGI POLITICI NEWS

Il Partito Democratico è stabile e non sale a quota 21%, fermandosi al 20,6% (-0,2%). Per i Dem di Zingaretti, secondo la media dei sondaggi by Openmedia il dato migliore è il 22% di Winpoll, il peggiore il 19,5% di Swg. Per il Pd il dato migliore è il 22% del sondaggio Winpoll, il peggiore il 19,5% dei sondaggi Swg.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA IN SCIA A MM5S - SONDAGGI POLITICI NEWS

Il dato più importante di questi sondaggi è rappresentato da Fratelli d’Italia che quasi ragggiunge il Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni continua a salire e vede Crimi e Di Maio avanti solo dello 0,5%: 5 stelle al 15,5% (-0,3) FdI stampa al 15%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA SOPRA AL 7%. ITALIA VIVA STABILE - SONDAGGI POLITICI NEWS

Forza Italia scende dello 0,3% ma resta sopra al 7% (7,1% per il partito di Silvio Berlusconi) secondo i sondaggi in questione (o meglio la media matematica di questi sondaggi politici). Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 3,1%. Azione di Carlo Calenda sale (+0,2) e raggiunge La Sinistra al 2,7%.