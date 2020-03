SONDAGGI, LEGA E PD SEMPRE PIU' VICINI. CONTE FORTISSIMO. Il sondaggio

SONDAGGI: Lega ancora giù, Pd avanza

Lega e Pd sono sempre meno distanti. Secondo i sondaggi di Ixè per il programma Cartabianca su Rai Tre, il partito di Nicola Zingaretti è in rimonta a soli 4 punti e mezzo da quello di Matteo Salvini. La Lega in calo (-0,2%) al 27%, il Partito Democratico guadagna mezzo punto e sale al 22,4%.

SONDAGGI, M5S E FRATELLI D'ITALIA A CONTATTO. GIORGIA MELONI SALE

M5s in lieve discesa: i 5 Stelle 15,6% (-0,1%). Fratelli d'Italia stabile: il partito guidato da Giorgia Meloni è al 13,4%,

SONDAGGI, FORZA ITALIA E ITALIA VIVA: I NUMERI DI BERLUSCONI E RENZI

Forza Italia in leggero calo al 6,1%: Silvio Berlusconi e il suo partito perdono lo 0,1%. Italia Viva di Matteo Renzi arretra dello 0,2% al 2,6%. Invariata +Europa al 2,3%, mentre Europa Verde scende dello 0,3% all'1,9% e Azione dello 0,4% all'1,1%. Cambiamo guadagna lo 0,1% e tocca l'1% di preferenze.

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE SEMPRE PIU' LEADER DAVANTI A GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rimane saldamente in testa nella fiducia degli italiani e cresce di due punti rispetto alla scorsa settimana (42%) seguito dalla leader di Fdi Giorgia Meloni che va al 34%, Salvini stabile al 31%. Zingaretti - a casa in quarantena dopo aver contratto il coronavirus - recupera un punto e sale al 29%, Luigi Di Maio al 22%. Matteo Renzi guadagna un punto e va al 13%, come Silvio Berlusconi che dal 18 va al 19%.