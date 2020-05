SONDAGGI, LEGA SALVINI ALLARME. Ecco chi sta salendo davvero tra i partiti

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI SOTTO AL 27%

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito, ma avrebbe perso lo 0,6% rispetto a due settimane fa. Lo rivela la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi elaborata il 21 maggio 2020 secondo cui il Carroccio di Matteo Salvini sarebbe al 26,6%.

SONDAGGI: FRATELLI D'ITALIA SALE, FORZA ITALIA SCENDE

Arretra anche Forza Italia (-0,4%) nel centrodestra: il partito di Silvio Berlusconi scende sotto il 7% (ora al 6,7%). Fratelli d’Italia continua a crescere: Giorgia Meloni guadagnerebbe 7 decimi su base bisettimanale, portandosi al 14,2%.

SONDAGGI, PD AVANTI 5 PUNTI SU M5S

Tra i partiti della maggioranza, invece, il Pd lascerebbe indietro lo 0,2%: Ora il Partito Democratico di Nicola Zingaretti avrebbe il 21%, cioè esattamente 5 punti in più degli alleati del Movimento 5 Stelle (16% che guadagna lo 0,2% in due settimane). Tutte le rimanenti forze politiche avrebbero meno del 4% dei voti e, con l’eccezione di Azione di Carlo Calenda (in crescita dello 0,3% al 2%), le variazioni rispetto a due settimane fa sarebbero nulle o trascurabili (con Italia Viva di Matteo Renzi al 3,2%, La Sinistra al 2,8%, Verdi 1,8% e +Europa 1,7%).

SONDAGGI: Centrodestra e maggioranza del governo Conte

Se aggreghiamo le percentuali sulla base delle coalizioni elettorali del 4 marzo 2018: il centrosinistra avrebbe il 28%, oltre 20 punti in meno della somma dei partiti di centrodestra (48,4%). Se consideriamo la somma dei partiti che compongono l’attuale maggioranza del governo Conte bis, questa sarebbe pari al 43%, cioè quasi 5 punti e mezzo in meno dell’opposizione di centrodestra.