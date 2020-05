Sondaggi, Lega e Salvini: cambia tutto nel centrodestra. Sale Meloni, riscossa Berlusconi

Sondaggi, Lega di Salvini stabile. Fratelli d'Italia e Forza Italia salgono - Sondaggio SWG

La Lega di Matteo Salvini cede lo 0,1% e va al 26,9% secondo il sondaggio Swg per il telegiornale La7 di Enrico Mentana presentato lunedì 25 maggio. Ma nel centrodestra qualcosa starebbe cambiando secondo questi sondaggi. Fratelli d’Italia continua nella crescita: il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,5% e si attesta al 14,5%. Forza Italia di Silvio Berlusconi cresce addirittura dello 0,6%, e va al 6,3%. Non solo. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo! (all’1,3% il partito di Giovanni Toti) secondo il sondaggio Swg sarebbero al 49% contro il 42 dei partiti che appoggiano il governo Conte.

Sondaggi, Pd e M5s scendono - SONDAGGIO SWG

Il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti perde lo 0,4%, calando al 20,2% (quasi sette punti dalla Lega di Salvini). Il Pd non ride secondo il sondaggio Swg, ma neppure il Movimento 5 Stelle può rallegarsi; M5s viene dato al 15,7% a -0,3 rispetto a sette giorni fa e con Fratelli d'Italia che incombe a poco più di un punto di distacco.

Sondaggi: La Sinistra, Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. I numeri. SONDAGGIO SWG

In calo 0,3% La Sinistra, che scende dal 3,7% al 3,4%, che sta davanti ad Azione di Carlo Calenda – in crescita dello 0,3% e a un passo dal 3% (2,9%). Italia Viva di Matteo Renzi, secondo questo sondaggio sarebbe al 2,7% (-0,3% rispetto a una settimana fa). Più Europa di Emma Bonino passa dal 2,2% al 2,1%, mentre i Verdi all’1,7% salgono di due decimi di punto.

Il sondaggio Swg è stato realizzato su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni e residenti in Italia, tra il 20 e il 25 maggio. Si tratta di un campione stratificato per zona, che prevede quote divise per sesso ed età. Il margine di errore statistico dei dati riportati è dell’2,8%.