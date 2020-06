Sondaggi, Lega di Salvini crollo mai così in basso. Pd e Fratelli d'Italia trend clamorosi

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI AI MINIMI

La Lega di Matteo Salvini scende di mezzo punto in due settimane fa secondo la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi il 4 giugno. Il Carroccio va sotto la soglia del 26%, al 25,9%. Per la Lega questo sondaggio rappresenterebbe è il peggior dato da due anni: dal giugno 2018 quando vide la luce il governo gialloverde Conte I.

SONDAGGI, PD MALE: -0,6% PER IL PARTITO DEMOCRATICO

Il Partito Democratico va ancora peggio: -0,6% e 20,4% secondo la supermedia dei sondaggi di Youtrend, mantenendosi comunque ancora sopra la soglia del 20%. Per il partito di Nicola Zingaretti, secondo questo sondaggio, prosegue il trend in calo partito con l’inizio della fase 2 (-0,9% in 4 settimane).

SONDAGGI, MS5 SALE. FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI VOLA

Il Movimento 5 Stelle secondo i sondaggi Youtrend cresce tornando sopra quota 16% (+0,3%, 16,1%). Chi sorride è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni al massimo storico con il 14,6%. Fdi avrebbe raddoppiato i suoi consensi nei 9 mesi del governo Conte II, mantenendosi nelle ultime settimane sempre intorno ai -2 punti da M5S.

SONDAGGI, FORZA ITALIA BENE. E ITALIA VIVA...

Forza Italia sale secondo i sondaggi Youtrend (+0,5%, 7,2%) e cresce anche Azione di Carlo Calenda (+0,4%, 2,5%), che si avvicina a La Sinistra (2,6%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,2%).

SONDAGGI, CENTRODESTRA E GOVERNO CONTE: I NUMERI

La coalizione di centrodestra stando a questi sondaggi cresce grazie ai numeri di Forza Italia e Fratelli d'Italia e raggiunge il 48,6%, mentre il centrosinistra accusa il calo del PD tornando sotto il 28%. I partiti che compongono la maggioranza del governo Conte II, sono al 42,3%, più di 6 punti meno dell’opposizione di centrodestra.