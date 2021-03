Sondaggi, Mario Draghi cala: Conte riscossa. E ora Meloni-Salvini..

Sondaggi, Mario Draghi scende e Giuseppe Conte sale

La fiducia degli italiani nei politici? In testa ai sondaggi c'è sempre Mario Draghi. Ma attenzione: il premier è in calo. Secondo Emg Acqua ha il 61% dei consensi: due punti in meno rispetto a sette giorni fa. Chi sale invece è Giuseppe Conte: l'ex presidente del Consiglio tocca il 41% (+1%).

Sondaggi, Giorgia Meloni davanti a Matteo Salvini

Sul podio c'è Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d'Italia tiene stabilmente il 38% secondo le rilevazioni di questo sondaggio e precede un Matteo Salvini, altrettanto stabile, con il 34% assieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. A seguire il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (33% e in leggera crescita). Silvio Berlusconi è al 29% (lieve discesa per il numero uno di Forza Italia), davanti a Nicola Zingaretti e Giovanni Toti (26%). Chiudono la top-10 Carlo Calenda (23%) e Luigi Di Maio (in lieve crescita al 22%). Poi ecco Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al 14% e Vito Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, all’11%.