Sondaggi: Mario Draghi male: brusco calo. Giuseppe Conte super e salgono pure..

Sondaggi, Mario Draghi primo ma continua a calare. Trend in discesa del premier e del governo

Mario Draghi è il leader politico piu' amato dagli italiani nei sondaggi: il premier domina la classifica, ma accusa un calo abbastanza netto nell'ultima settimana. Infatti è vero che sta nettamente al primo posto con il 56,1%, ma ha perso l'1,7% in sette giorni. Lo rileva Monitor Italia (sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire il primo aprile: campione di mille casi). Va detto che Mario Draghi è sempre rimasto sopra al 60% dei consensi dal 13 febbraio al 19 marzo (picco al 61,4% il 19/2, mentre due settimane fa era al 60,6%), mentre nelle ultime settimane i sondaggi hanno mostrato un trend negativo. Scende anche il consenso del governo nei sondaggi di Monitor Italia: al 19 febbraio era al 59%, il 19 marzo stava al 57,4%, mentre i numeri del primo aprile lo danno al 52,1%.

Sondaggi, Giorgia Meloni dietro a Draghi. Giuseppe Conte accelera

Al secondo posto Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha il 40,1% (+0,1%) davanti a Giuseppe Conte. L'ex premier e prossimo capo politico M5S è il politico che cresce di più secondo questi sondaggi: guadagna oltre mezzo punto (0,6%) in sette giorni e tocca il 35,8%.

Sondaggi, Matteo Salvini perde terreno da Giuseppe Conte. Enrico Letta e Silvio Berlusconi...

Giuseppe Conte allunga su Matteo Salvini, visto che il leader della Lega è in lieve calo (0,2%) e scende al 33%. Trend discreto per Enrico Letta. Il segretario del Pd guadagna lo 0,4 per cento e si tocca il 28,4%, guadagnando terreno su Silvio Berlusconi al 27,4% (-0,1%). Scende Roberto Speranza (al 23,1%, -0,9%). Poi Emma Bonino al 21% (-0,3%), Carlo Calenda al 17,5% (-0,1%) e Matteo Renzi al 10,8% (-0,1%)