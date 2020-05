SONDAGGI, DUE GRANDI PARTITI VANNO GIU'. I numeri di tutti i partiti

SONDAGGI, LEGA E PD GIU': SCENDE PIU' ZINGARETTI DI SALVINI

Il calo della Lega di Matteo Salvini prosegue anche questa settimana, ma è meno netto. Il Carroccio scende al 24,6% dal 24,9% di sette giorni fa secondo il sondaggio Ixè-Carta Bianca. Chi scende di più è il Pd guidato da Nicola Zingaretti, che perde lo 0,9%, arretrando al 22%.

SONDAGGI, M5S E FRATELLI D'ITALIA SI CONSOLIDANO

Il sondaggio Ixè-Carta Bianca attesta un consolidamento per il Movimento 5 Stelle (16,9% dal 16,8) e, soprattutto, Fratelli d'Italia al 14,2% dal 13,8.





SONDAGGI, FORZA ITALIA SALE

Forza Italia bene secondo questo sondaggio: il partito guidato da Silvio Berlusconi sale al 7,5 dal 7,2%. Tra gli altri partiti, La Sinistra cresce al 3% dal 2,8%, Italia Viva resta ferma al 2,6%, mentre tra le liste si deve segnalare la crescita di Azione, che sale al 2% dall'1,1 della scorsa settimana.

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE DAVANTI A GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI





Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%); periodo di rilevazione: dall'11 al 12 maggio 2020.