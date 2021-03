Sondaggi, Pd con Enrico Letta avanza. Giorgia Meloni non si ferma. E la Lega..

Sondaggi, Pd oltre il 19% con Letta

Il Partito Democratico torna sopra al 19% con Enrico Letta segretario. Lo rivela la media dei sondaggi di Termometro Politico (SWG, Termometro Politico, Tecnè, Winpoll, Noto, Ipsos). Il recupero dei Dem è il dato più rilevante nella settimana 22-28 marzo. La crisi dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti pare superata e adesso il Partito Democratico viene quotato al 19,1%. Secondo Ipsos addirittura il Pd è al 20,3%, mentre il sondaggio con i numeri più bassi è quello di Noto (18%).

Sondaggi, Fratelli d'Italia avanza verso la Lega: Giorgia Meloni non si ferma

Nel centrodestra, Fratelli d'Italia prosegue la sua marcia di avvicinamento alla Lega di Matteo Salvini, Il partito di Giorgia Meloni tocca addirittura il 17,4% nella media sondaggi con punte del 19,1% (Winpoll) e un minimo del 16,5% (by Noto). Il Carroccio: è al 23,1% (comunque sempre primo partito italiano): la tendenza più favorevole lo colloca al 24,5% (Noto), quella meno positiva dà la Lega al 22,2% (Winpoll).

Sondaggi, M5S al 16,3%. Forza Italia al 7,5%. I trend

Il Movimento 5 Stelle scende al 16,3%. Per M5S le oscillazioni sono forti: Ipsos rileva il 18%, mentre Winpoll lo dà al 14,1%. Stabile Forza Italia con il 7,4%, ma anche gli azzurri hanno una forchetta di rilevazione abbastanza ampia: per Tecnè il partito guidato da Silvio Berlusconi è al 10,3%, per Termometro Politico sta al 6,1%.

Sondaggi: LeU, Italia Viva e Azione: i trend

Tra gli atri partiti, LeU è al 3,1% (per Swg si spinge sino al 4,5%), Italia Viva al 2,5% (ma TP rileva il partito di Matteo Renzi al 3,1%), Azione di Carlo Calenda al 3% (con la punta di Swg al 3,4%).