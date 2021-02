Sondaggi, Pd crollo col governo Draghi. Un grande partito ko e uno fa RECORD

Sondaggi, Lega di Salvini sale. Bene anche Fratelli d'Italia e Forza Italia. Pd male

Fratelli d'Italia da record (il partito di Giorgia Meloni ai massimi), Lega di Salvini sempre saldamente primo partito nei sondaggi. Male Pd di Zingaretti e giù anche M5S. Forza Italia in lieve crescita. Azione di Calenda, la Sinistra e Italia Viva di Matteo Renzi... Vediamo la supermedia dei sondaggi by AGI/YouTrend della settimana.

Sondaggi, Pd-M5s giù. Fratelli d'Italia: record per Giorgia Meloni

Dopo primi 10 giorni di Governo Draghi, i sondaggi della Supermedia AGI/YouTrend mostrano l'effetto sui partiti: il Pd di Nicola Zingaretti perde quasi un punto (-0,9), M5S ne cede mezzo. Nel centrodestra invece dove crescono tutti i partiti: bene Lega e Forza Italia, ma tra Salvini e Berlusconi il risultato migliore è per Fratelli d'Italia che col 16,6% fa segnare un nuovo record.

SONDAGGI: Lega, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, M5s, Forza Italia, Italia Viva, Azione, Sinistra

Lega 23,6% (+0,2%); Pd 19,1% (-0,9%), FdI 16,6% (+0,2%); M5s 14,3% (-0,5%); Forza Italia 8,2% (+0,3%); Azione 3,6% (+0,1%); Mdp/La Sinistra 3,4% (=); Italia Viva 3,4% (+0,3%); +Europa 2,0% (+0,2%); Verdi 1,6% (-0,1%).

Sondaggi, governo Draghi al 78,7%

In Parlamento la maggioranza che sostiene il governo Draghi vale il 78,7% secondo la media dei sondaggi con una leggera flessione (-0,3%). L'analisi delle singole aree interne alla maggioranza indica che la vecchia coalzione giallorossa (Pd-M5s-LeU) arretra al 36,8% (-1,4%), mentre la componente di centrodestra (Lega-FI) è in risalita al 32,9% (+0,5%), come pure il centro liberale al 9,0% (+0,6%). L'unica opposizione (FdI) cresce al 16,6%(+0,2).

Sondaggi, Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia verso il 50%

Con riferimento alle coalizioni che si presentarono alle elezioni politiche del 2018, il centrodestra si avvicina al 50% (vale il 49,7% con un +0,9%), il centrosinistra flette al 28,1% (-0,3%), e in disce è pure M5s al 14,3% (-0,5%), mentreLeU resta al 3,4% (=) e le altre liste raccolgono complessivamente il 4,5% (-0,1%). (AGI)RED/RAP