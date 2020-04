SONDAGGI, Pd giù: Lega di Salvini allunga. E M5S... I dati partito per partito

SONDAGGI, PD GIU': LEGA DI SALVINI ALLUNGA. E M5S.. I dati partito per partito

La Lega torna a crescere, mentre il Pd scende: il divario tra il partito guidato da Salvini e i Dem di Zingaretti torna sopra gli 8 punti (8,3%). Lo rivela la supermedia dei sondaggi politici della settimana elaborata da YouTrend per Agi. Chi sale forte è l'M5S. Numeri buoni anche per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Andiamo ad analizzare partito per partito la situazione questa settimana.

SONDAGGI, LEGA RIALZA LA TESTA: RISCOSSA DI SALVINI - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 2 APRILE

La Lega di Salvini torna a crescere e lo fa in modo abbastanza sensibile secondo la supermedia dei sondaggi politici di questa settimana, elaborata da YouTrend per Agi. Il Carroccio va al 29,4% che significa +0,5% in una settimana (era scesa al 28,9%, sotto la soglia del 29% sette giorni fa, mentre il 19 marzo stava al 29,1%).

SONDAGGI, PD CALA: LEGA DI SALVINI ALLUNGA - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 2 APRILE

Il Partito Democratico cala secondo la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend: I Dem perderebbero 3 decimi rispetto alla scorsa settimana e a quella precedente: dal 21,4% al 21,1%. Quella forbice che si stava stringendo, torna ad aprirsi tra Lega e Partito Democratico.

SONDAGGI, M5S VOLA ALTO. FRATELLI D'ITALIA CRESCE - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 2 APRILE

La Lega non è l'unico partito in crescita. Ancora meglio fa l'M5S che torna a vedere l'orizzonte del 15%. I 5 Stelle sono al 14,8% e guadagnano lo 0,6% in due settimane (lo 0,4% nella sola ultima settimana). Un allungo su Fratelli d'Italia, che comunque mantiene un buon andamento: il partito guidato da Giorgia Meloni secondo la media dei sondaggi di Youtrend è al 13,1% (dal 12,9% di quindici giorni fa).

SONDAGGI, FORZA ITALIA CRESCE. E ITALIA VIVA... - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 2 APRILE

Forza Italia registra una crescita (+4 decimi) al 6,4% negli ultimi quindici giorni. Secondo Youtrend, La Sinistra e +Europa registrebbero i cali più significativi, perdendo rispettivamente 6 e 5 decimi. Italia Viva è al 3,3%, con Verdi e Azione all'1,8%.

SONDAGGI, CENTRODESTRA SI AVVICINA AL 50% E LA MAGGIORANZA DI GOVERNO.. - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 2 APRILE

Il centrodestra vale il 49,7% questa settimana (era al 49% il 19 marzo) secondo quanto riporta la media dei sondaggi elaborata da Youtrend. Il centrosinistra arretra al 27,9% (era al 28,8% una settimana fa). Le liste dell’attuale maggioranza che appoggia il Governo Conte II perde qualcosa e va al 41,9% (era al 42,2%). Nonostante la ripresa di questa settimana, stando all'analisi di Youtrend il "Movimento 5 Stelle resterebbe su percentuali ormai più che dimezzate rispetto al 4 marzo 2018 e inferiori di 2 punti rispetto alle elezioni europee dello scorso maggio". Mentre "se confrontiamo infine l’attuale maggioranza con inizio settembre, quando il Conte II muoveva i primi passi, si osserva un calo di 4 punti per le forze che appoggiano l’attuale Esecutivo. Al contrario, la crescita per l’opposizione di centrodestra rispetto allo stesso momento sarebbe superiore a 3 punti".

SONDAGGI YOUTREND DEL 26 MARZO 2020

SONDAGGI, LEGA E PD: FORBICE SI STRINGE ANCORA - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 26 MARZO

La Lega di Salvini perde mezzo punto rispetto a due settimane fa secondo la supermedia dei sondaggi politici di questa settimana, elaborata da YouTrend per Agi. Il Carroccio stando a questi super sondaggi scenderebbe sotto il 29% al 28,9% dei consensi (la scorsa settimana era al 29,1%). Il Partito Democratico continua a salire: se la Lega lascia mezzo punto in quindici giorni i Dem sembrerebbero guadagnarlo arrivando al 21,4% (mentre sono stabili rispetto ai numeri del 19 marzo).

SONDAGGI M5S E FRATELLI D'ITALIA CRESCONO - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia salgono: la supermedia dei sondaggi politici di Yoytrend li vede M5S al 14,4% e il partito guidato da Giorgia Meloni al 12,9%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA STABILE. E ITALIA VIVA... - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Forza Italia stabile al 6,2% rispetto alla supermedia dei sondaggi elaborata due settimane fa. Silvio Berlusconi prende uno 0,2 sulla settimana precedente. Nel centrosinistra, La Sinistra (3,0%) guadagnerebbe un decimo di punto su due settimane fa, Italia Viva (3,4%) perderebbe 4 decimi (ma fa un più 0,2% sulla scorsa settimana), Azione e i Verdi (entrambi all’1,9%) rispettivamente 3 e 2 decimi, mentre +Europa, col 2,0% dei consensi, arretrerebbe di un decimo di punto.

SONDAGGI, CENTRODESTRA AL 49% E LA MAGGIORANZA DI GOVERNO... - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Il centrodestra vale il 49% questa settimana secondo quanto riporta la media dei sondaggi elaborata da Youtrend, 12 in più rispetto alle elezioni politiche del 2018. Rispetto a questa stessa tornata elettorale, il Movimento 5 Stelle viaggerebbe su percentuali più che dimezzate, mentre il centrosinistra (28,8%) sarebbe cresciuto di sei punti. Le liste dell’attuale maggioranza che appoggia il Governo Conte II varrebbero il 42,2%, quasi sette punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

SONDAGGI YOUTREND DEL 19 MARZO 2020

SONDAGGI, LEGA PERDE. PD SI AVVICINA A SALVINI - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

La Lega perde mezzo punto in due settimane (e lo 0,3% nell'ultima): il partito guidato da Matteo Salvini è al 29,1% (contro il 29,6% di due settimane fa e il 29,4% della scorsa settimana). Lo racconta la Supermedia dei sondaggi politici, elaborata il 19 marzo anche questa settimana da YouTrend per Agi. La discesa della Lega (comunque sempre partito leader nei sondaggi) si affianca alla 'salita' del Pd. I Dem crescono di cinque decimi: Partito Democratico al 21,4% rispetto al 20,9% delle ultime due settimane. Ora la distanza con la Lega è del 7,7%.

SONDAGGI, M5S PERDE E FRATELLI D'ITALIA SEMPRE PIU' VICINO - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Movimento 5 Stelle perderebbe lo 0,3% ai sondaggi elaborati da Youtrend il 5 marzo, attestandosi al 14,2%. Fratelli d’Italia si avvicina sempre di più (12,9%): in quindici giorni il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato tre decimi.

SONDAGGI, FORZA ITALIA E ITALIA VIVA GIU' - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Il terzo partito del centrodestra è Forza Italia, ma registra un calo e sta al 6,0% (6,3 il 5 marzo 2020). La supermedia dei sondaggi Youtrend dà Italia Viva al 3,2% (-0,6% su due settimane fa), venendo così superata – seppur di poco – da La Sinistra (3,3%), la lista riconducibile grossomodo ai gruppi parlamentari di Liberi e Uguali e il cui unico esponente nel governo Conte II è Roberto Speranza. "Forse - rivela Youtrend - anche per via del ruolo di primo piano che sta avendo in questa crisi, l’attuale Ministro della Salute ha infatti portato La Sinistra a fare un balzo in avanti di una percentuale equivalente – ma di segno opposto – a quella persa dal partito di Matteo Renzi. Infine, si registrerebbero variazioni più contenute o nulle per +Europa (2,2%), i Verdi (2,0%) e Azione (1,9%)".

SONDAGGI, CENTRODESTRA AVANTI SU CENTROSINISTRA E MAGGIORANZA DI GOVERNO - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 19 MARZO

Centrodestra sempre avanti sul centrosinistra: 48,9% vs 28,8% (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018). Se però consideriamo la somma delle forze che appoggiano il governo Conte II, la maggioranza attuale è al 42,1%.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 5 al 18 marzo dagli istituti Demos, EMG, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 19 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

SONDAGGI YOUTREND DEL 12 MARZO 2020

SONDAGGI, LEGA PERDE, MA PD RESTA DISTANTE - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 12 MARZO

La Lega perde ancora secondo la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi (dati relativi al 12 marzo 2020). Il partito guidato da Matteo Salvini è al 29,4%. La scorsa settimana era sceso sotto quota 30 attestandosi al 29,6%, ora lascia un altro 0,2% sul terreno dei consensi virtuali. Lega che comunque resta saldamente il primo partito del Paese con 8,5 punti di vantaggio. Il Pd difatti è stabile: 20,9% per il Partito Democratico.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA SALE: GIORGIA MELONI AVVICINA M5S - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 12 MARZO

Continua a salire, secondo la supermedia dei sondaggi politici elaborata da Youtrend, Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni vede il partito al 12,7%: +0,1% rispetto alla scorsa settimana, ma complessivamente +0.5% confrontato a due settimane fa. Fdi si avvicina all'M5S che viene dato al 14,3% (era al 14,5% sette giorni fa).

SONDAGGI, FORZA ITALIA E ITALIA VIVA: I NUMERI DI BERLUSCONI E RENZI - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 12 MARZO

Forza Italia è al 6,2% (Berlusconi due settimane fa era al 6%) Italia Viva è stabile rispetto alla scorsa settimana al 3,8%, poi La Sinistra (2,9%) davanti ad Azione (2,2%), i Verdi (2,1%) e +Europa (2,1%).

SONDAGGI, CENTRODESTRA SOPRA IL 49% - IL SUPER SONDAGGIO YOUTREND DEL 12 MARZO

La supermedia dei sondaggi by Youtrend vede il centrodestra unito primo schieramento del Paese col 49,1%, mentre il centrosinistra (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018) avrebbe il 28,9%. Il Movimento 5 Stelle viaggerebbe invece su percentuali più che dimezzate rispetto alle elezioni politiche di due anni fa. Quindi la maggioranza che appoggia il governo Conte II (41,9%) sarebbe più indietro all’opposizione di centrodestra (49,1%).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 27 febbraio all’11 marzo dagli istituti EMG, Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 12 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.