Sondaggi, Pd in difficoltà. Lega, M5S e Fdi... I numeri partito per partito

Pd di Zingaretti in difficoltà, Lega di Salvini stabile: sono i principali trend rilevati dai sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire del 29 maggio. Il Carroccio segna un +0,1% e ritrova quota 26%. I dem scendono: mezzo punto in meno per il Partito Democratico che cala al 20,3%.

Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia appaiati, Giorgia Meloni agguanta Crimi e Di Maio al 15%, con Fdi che sale dello 0,1% e M5S che scende dello 0,1%.

Forza Italia passa all’8,2% (il partito di Silvio Berlusconi era all'8,1%). A seguire Italia Viva che, rispetto alla precedente rilevazione, perde lo 0,2% e passa al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento La Sinistra (2,7%), Azione (2,5%), +Europa (1,8%), Verdi (1,7%) e altri partiti (3,7%). Cala di poco la quota di astenuti e indecisi (42,1%).